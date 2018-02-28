此内容发布于2018年2月28日 上午9:45 最后更新 - 2018年2月28日 -09:45

荷兰警方近期已经无奈地放弃了类似的训练计划，因为他们所培训的这种天性放纵不羁爱自由的野禽一再违反指令，在实战中未能通过测试。

(Keystone)

眼下，两只年幼的猛禽正在日内瓦警察部门派遣的专业训隼人的指导下接受培训，以学习该如何“肉体拦截”不受欢迎、不请自来的无人机。

日内瓦警方发言人西维亚·纪尧姆(Silvain Guillaume)表示，这两只鹰预计可于今年投入实战工作。但他也强调，这种实验性的做法并不能保证成功。毕竟鹰是一种野生动物，而且培训过程历事漫长而单调乏味，因此最终结果如何，实在难以预测。

事实上，此举并非瑞士独创，法国军队目前也在训练金雕，试图靠这些空中猛禽来拦截无人机。但荷兰警方近期已经无奈地放弃了类似的训练计划，因为他们所培训的这种天性放纵不羁爱自由的野禽一再违反指令，在实战中未能通过测试。

SDA-ATS/ac

Neuer Inhalt Horizontal Line