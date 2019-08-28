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欧洲对比 瑞士家庭暴力死亡率有所增加

posed picture of domestic violence scene

在许多欧洲国家，家庭暴力都是个大问题(照片为摆拍)

(Keystone / Maurizio Gambarini)

《晨报周日版》(Le Matin Dimanche)基于欧洲统计局数据所做的报道显示，瑞士死于家庭暴力的女性人数高于许多欧洲国家。

根据欧洲统计局的数据，2017年每百万名瑞士女性中就有4人死于家庭暴力，相比之下，希腊为1.3人，西班牙2.7人，意大利3.1人，英国3.5人。不过法国和德国的情况更不容乐观，家庭暴力造成的女性死亡率分别为百万人中的5人和5.5人。

圣加仑大学(University of St Gallen)犯罪学助教诺拉·马克瓦尔德(Nora Markwalder)告诉该报(法)外部链接，总的来说瑞士的谋杀率相比上世纪八九十年代有显著下降，但家庭暴力这方面降幅不是很大。“根据我们的估计，之所以这样，是由于本世纪初军队现役人数下降，同时实施了各种法律措施以加强武器(在家庭中)的保管，”她表示。但她同时指出，大多数谋杀使用的作案工具是刀。

专门帮助家庭暴力受害者的律师洛雷拉·贝尔塔尼(Lorella Bertani)则认为，“就数据而言，在特定年龄段中，家庭暴力造成的女性死亡率高于吸烟、酗酒和车祸”。她解释说，谋杀的发生是因为某些男性认为女性是他们的私人财产。贝尔塔尼补充道，需从小加强对男孩的教育工作，让他们学习尊重女性。

更多保护

7月份政府已宣布新的措施(法)外部链接，以更好保护家庭暴力和跟踪骚扰的受害者。这包括不必由受害者单方决定是否对犯罪行为进行起诉。这么做可以防止受害者在受到压力时有可能撤诉。新措施将于2020年7月起生效。

联邦统计局(多语)外部链接透露，在瑞士平均每两周就有一人死于家庭暴力(2009-2018年期间每年有25例因家庭暴力造成的死亡事件)。

针对女性的暴力 家庭暴力受害者庇护所“心有余而力不足”

据瑞士一家报纸报道，由于缺少空间或人员，国内的19所女性庇护所去年不得不拒绝了近500人的求助。

此内容发布于2019年5月14日 上午10:30


Keystone-SDA/Le Matin/Eurostat/RTS/ilj

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