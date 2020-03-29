此内容发布于2020年3月29日 上午9:00

瑞士广播电视集团(SBC)调研显示，目前，瑞士三分之一的居民因新冠病毒疫情处于在家远程办公的状态。 (Keystone/Jean-Christophe Bott)

瑞士最新出炉的一项全国范围民意调查显示，瑞士40%的民众认为瑞士政府应采取更加严格的限制措施、以遏制新冠病毒疫情持续扩散。



这项在线民意调查显示结果显示，在瑞士，年轻的受访群体以及国内法语区的居民，尤其迫切期望瑞士政府能够加大力度、施行更严厉的管制措施。



其中，54%的受访者对瑞士政府现行防疫政策持赞同态度，42%接受在线调研的民众则希望政府能对居民行动自由作出相对更严格的规范限制。



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此次由瑞士资讯swissinfo.ch母公司-瑞士广播电视集团(SBC)委托政治研究机构索托莫研究所(Sotomo research institute，德)外部链接实施的民意调查，自3月21日至3月23日期间通过网络调研的方式，共收集了分布于瑞士全国各语言区、年龄超过15周岁以上共计30460位居民的意向。

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此次民调结果于本周二(3月24日)对外发布，当日，距离瑞士政府对公共生活采取全面限制措施、以遏制疫情进一步蔓延之日已整整10天。具体措施包括：全国范围内学校停课；所有销售非必需品的餐厅和商店均需关闭；禁止5人以上的聚会；全国范围内除超市、药店、加油站、邮局以及银行柜台以外，其他所有公共场所均需关闭……尽管如此，瑞士并未全面实施宵禁。



实属意料之中的是，在与意大利北部地区-也就是被外界视为欧洲新冠病毒感染温床-接壤的瑞士意大利语区提契诺州，近70%的当地受访者认为，瑞士政府防疫行动迟缓，在遏制2019新冠病毒疾病的肆意蔓延上已为时已晚。



瑞士法语区持类似观点的受访者比例为64%，而在德语区接受调研的多数民众(56%)看来，瑞士政府已及时采取了防疫行动。

您重视瑞士政府的限制措施吗？



此次调研亦发现，虽然瑞士政府要求民众自觉居家隔离的紧急呼吁，并非每次发声都能格外受到重视和遵循，但政府采取的限制措施，依然对瑞士居民的日常生活产生了不同程度的影响。



“在过去一周-也就是3月16日至22日期间，没有完全做到居家隔离的受访者占绝大多数，但其中大部分人表示，在一周时间内与自己有过密切接触的人不到5个，”索托莫研究所所长Michael Hermann总结道。



而在65岁及以上年龄段的受访者-也就是被瑞士政府界定为“新冠病毒高危易感群体”-中，只有25%左右的人做到了完全遵守限制出行、自觉居家防护的规定。



疫情期间，瑞士居民会因为什么原因选择外出呢？请参见下表。

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您如何判断疫情走向？



“此次疫情危机，似乎对瑞士年轻一代造成了严重的负面影响，”据Hermann介绍，在3万余名受访者中，只有极少数人坚信，随着新冠病毒疫情日渐缓解消退，瑞士居民生活将会在今年夏季之前恢复往日常态。



在瑞士各家医院究竟是否有能力去应对预期中的感染病患人数增长、瑞士医院是否会陷入意大利北部疫区那样的困境等问题的判断上，与老一辈的长者们相比，15岁至44岁年龄段瑞士居民的态度要更消极悲观。



民意测验专家还发现，针对上述问题的判断，与瑞士德语区居民相比，法语区和意大利语区的受访者显然更悲观。

您信任瑞士政府吗？

面对严峻的新冠病毒疫情，瑞士民众对政府的信任度如何？

逾60%的受访者给瑞士政府在“疫考”中的表现打出了一个可观的分数。



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尽管如此，索托莫研究所发布的报告也指出，在瑞士，不同语言区域之间就政府信任度存在显著分歧。



与其他方面类似，瑞士德语区的居民对政府的信任程度，要高于其他语言区的民众。









(翻译：张樱), swissinfo.ch

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