此内容发布于2019年8月22日 上午9:30

从家庭层面看，瑞士居民人均日用水量为142升。 (Keystone / Oliver Berg)

瑞士居民消费的饮用水中80%来自地下层，虽然地下水资源蕴藏丰富，但是却不断受到污染。

在瑞士，饮用水主要源自三种渠道：约40%取自含水层(也称蓄水层)；还有40%采自天然泉水；其余的20%为地表水，尤其是湖水与河水。地下水由雨水、融雪、冰川以及河流渗入地下的水源汇集而成。

地下水资源蕴藏量巨大：达1500亿立方米 ，这大约相当于瑞士所有湖泊水量的总和。其中，只有略超出10亿立方米的水源得到开发利用，用以满足居民对饮用水的需求。

水中含有硝酸盐与农药残留

瑞士联邦环境局(BAFU)水文学科科长Ronald Kozel指出，理论上讲，从地下水资源中开采超过现在10倍以上的水量也很有可能，且不会对含水层与环境造成持久性影响。

他接着表示，问题在于，如今要想筹建新的取水点常常是“敲冰求火”，尤其是在瑞士的高原地区。随着城市化的日益发展、农业对土地的集约利用以及随之而来的利益冲突越发限制了实际可开采的水量，Kozel强调道。

然而，令瑞士联邦环境局忧心忡忡的却不是水量问题，“地下水资源不断受到污染，大部分污染源来自农业。”联邦环境局在8月15日公布的《地下水国家观察报告》(NAQUA)中指出。地下水水质尤其受到硝酸盐、农药残留、医药以及由工业、手工业、居民生活排出的微型污染物的破坏，联邦环境局指出。

1/3的饮用水用于冲洗马桶

尽管农药残余对于人类健康可能造成威胁，比如说高效低毒的广谱杀虫剂百菌清，但是瑞士地下水水质从总体来说仍然无可挑剔，不需经过处理，1/3的水就可以直接引入供水管道。

2017年，瑞士人均日用水量为300升。尽管人口增长，自20世纪80年代中期以来，瑞士饮用水的消耗却稳步下降。究其原因：节水技术不断推广；供水网络漏水、失水现象得以有效控制以及一些工业厂家将工厂迁至国外。

目前，瑞士居民人均每天生活耗水量为142升，其中约有1/3用于冲洗厕所。



瑞士家庭用水

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

“确保饮用水洁净无污染”的动议 由瑞士“人人都可以喝上饮用水”协会发起的“确保饮用水洁净无污染与食品健康”的公民动议要求，只有不使用农药以及抗生素的农户才可以获得政府(直接支付)的补贴。该项动议收集了10万个有效签名，很可能将于2020年由全民公投进行表决。

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