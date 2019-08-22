從家庭層面看，瑞士居民人均日用水量為142升。 (Keystone / Oliver Berg)

瑞士居民消費的飲用水中80%來自地下層，雖然地下水資源蘊藏豐富，但是卻不斷受到污染。



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在瑞士，飲用水主要源自三種渠道：約40%取自含水層(也稱蓄水層)；還有40%採自天然泉水；其餘的20%為地表水，尤其是湖水與河水。地下水由雨水、融雪、冰川以及河流滲入地下的水源匯集而成。



地下水資源蘊藏量巨大：達1500億立方米 ，這大約相當於瑞士所有湖泊水量的總和。其中，只有略超出10億立方米的水源得到開發利用，用以滿足居民對飲用水的需求。

水中含有硝酸鹽與農藥殘留



瑞士聯邦環境局(BAFU)水文學科科長Ronald Kozel指出，理論上講，從地下水資源中開採超過現在10倍以上的水量也很有可能，且不會對含水層與環境造成持久性影響。



他接著表示，問題在於，如今要想籌建新的取水點常常是“水中撈月”，尤其是在瑞士的高原地區。隨著城市化的日益發展、農業對土地的集約利用以及隨之而來的利益衝突越發限制了實際可開採的水量，Kozel強調道。



然而，令瑞士聯邦環境局憂心忡忡的卻不是水量問題，“地下水資源不斷受到污染，大部分污染源來自農業。”聯邦環境局在8月15日公佈的《地下水國家觀察報告》(NAQUA)中指出。地下水水質尤其受到硝酸鹽、農藥殘留、醫藥以及由工業、手工業、居民生活排出的微型污染物的破壞，聯邦環境局指出。



1/3的飲用水用於沖洗馬桶

儘管農藥殘餘對於人類健康可能造成威脅，比如說高效低毒的廣譜殺蟲劑百菌清，但是瑞士地下水水質從總體來說仍然無可挑剔，不需經過處理，1/3的水就可以直接引入供水管道。



2017年，瑞士人均日用水量為300升。儘管人口增長，自20世紀80年代中期以來，瑞士飲用水的消耗卻穩步下降。究其原因：節水技術不斷推廣；供水線路漏水、失水現象得以有效控制以及一些工業廠家將工廠遷至國外。



目前，瑞士居民人均每天生活耗水量為142升，其中約有1/3用於沖洗廁所。

瑞士家庭用水

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

“確保飲用水潔淨無污染”的動議 由瑞士“人人都可以喝上飲用水”協會發起的“確保飲用水潔淨無污染與食品健康”的公民動議要求，只有不使用農藥以及抗生素的農戶才可以獲得政府(直接支付)的補貼。該項動議收集了10萬個有效簽名，很可能將於2020年由全民公投進行表決。 信息框结尾

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