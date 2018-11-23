此内容发布于2018年11月23日 上午10:38 最后更新 - 2018年11月23日 -10:38

这座桥由圣加仑州政府委托建造，耗时五年方才竣工。 (Keystone)

位于瑞士东部圣加仑州的塔米纳(Tamina)大桥赢得了2018年卓越结构工程最高奖(Supreme Award for Structural Engineering Excellence)。

这座混凝土桥建于2017年6月，位于一个山谷上方200米处，将瑞士的Pfäfers村和Valens村连接在一起。这座长达417米的大桥花时5年，耗资5600万瑞郎。在此之前，从Valens到Bad Ragaz的旧路线必须经过Valenserstrasse路，而这条路很容易发生岩石滑坡。现在，这座大桥为人们提供了一条更安全的冬季行车路线。

授予该奖项的英国结构工程师学会(The Institution of Structural Engineers)在声明中表示：“评委们注意到该结构系统所具备的高效，而且其设计能优美地融入它所处的壮观自然环境中。”

对参赛作品的评判建立在五个标准上：卓越、创意与创新、优雅与细节、可持续性、价值。11月16日，颁奖仪式在伦敦举办。获奖者包括建筑师Volkhard Angelmaier和结构设计公司Leonhardt， Andrä and Partner。

此前获奖者中有享有“玻璃灯笼”美誉的伊斯坦布尔Apple商店，以及2012年伦敦奥运会自行车馆。

瑞士资讯swissinfo.ch/ac

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