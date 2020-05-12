此内容发布于2020年5月12日 下午1:00

巴塞尔城市州的Bässlergut II监狱。 (Keystone / Georgios Kefalas)

根据年度最新数据，瑞士监狱中外国囚犯的比例虽仍接近70%，却是15年来的最低点。

联邦统计局5月11日公报(多语)外部链接，2020年1月时瑞士全国共有6906名在押犯，其中4807名为外国人。这些非瑞士籍囚犯当中有267名面临被遣送回原箱国的命运。

洛桑大学犯罪学家马塞洛·埃比(Marcelo Aebi)告诉Keystone-SDA新闻社，外国囚犯人数较去年下降了4%。



+ 为什么瑞士10个囚犯中就有7个是外国人？

总体来说，自2019年1月起在押犯总人数下降了1%。埃比称变化幅度增减5%表明情况“稳定”。

他预测说，为遏制新冠疫情传播而关闭边境的做法可能会阻碍跨境犯罪团伙的行动，进而令这种略微下降的趋势继续保持。

瑞士的监狱共能容纳7390名罪犯，这意味着目前监狱的人员负荷为93.5%。然而纳沙泰尔大学(University of Neuchâtel)的另一位犯罪学家安德烈·库恩(André Kuhn)指出，全国各地的情况不尽相同：瑞士法语区的监狱人满为患，因此不像其他地方-例如巴塞尔-更愿意把临时拘留的人送进监狱。

说到新冠病毒带来的后果，虽然监禁人数减少了，假释人数也下降了。据库恩透露，卫生与安全措施也影响到听证和审议，获得假释出狱的囚犯人数比以往更少。

所有在押的6906名囚犯中，401人(5.8%)为女性。

Keystone-SDA/dos

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