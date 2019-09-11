本週二午間，多名環保主義者把大量綠色染劑傾瀉倒入流經瑞士最大城市-蘇黎世的利馬特河。

(Keystone / Unbekannt)

本週二午間(9月10日)，多名環保主義者為呼籲“我們生態系統的崩潰已迫在眉睫”，把大量綠色染劑傾瀉倒入流經瑞士最大城市-蘇黎世的利馬特河(Limmat )，以示抗議。

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據報導，警方目前正在對這樁發生在蘇黎世市中心令人始料未及的突發事件展開調查。 《新蘇黎世報》報導稱(德)外部链接，根據初步調查，蘇黎世警方表示，利馬特河“被綠”事件並未對公眾造成威脅。

環保團體“蘇黎世滅絕反抗”(Extinction Rebellion Zurich)外部链接在其臉書(Facebook)主頁上發聲，表示其對該事件負責，並稱此舉是為了喚起公眾對“即將面臨崩潰的生態系統，以及我們人類在自身體內發現的有毒有害物質”的關注。

與此同時，現場大約有30名示威者在蘇黎世大教堂(Grossmünster)至市政廳橋(Rathaus bridges)之間順著河水漂流而下，以示抗議。

該環保組織稱，傾倒入河中的染劑是一種“無害的熒光素鈉，其毒性進等同於餐桌食用鹽的水平”。熒光素鈉是一種帶有極強的黃綠色水溶性陰離子酸性染料，它通常被用來檢測牆體、管道、蓄水池或油箱是否存在洩露。





NZZ/swissinfo.ch/sb

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