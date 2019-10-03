瑞士攝影家Guillaume Perret拍攝的乳腺癌女患者作品系列獲得2018年瑞士新聞攝影一等獎。

(Guillaume Perret)

乳腺癌是40-50歲女性死亡的主要原因。被其陰影籠罩的年輕女性也越來越多。 10月1日啟動的“粉紅十月”乳癌預防活動著重宣傳了這一趨勢。日內瓦大學醫院(HUG)乳腺癌治療中心負責人Alexandre Bodmer表示，即使這種現象仍屬少數，但是篩查可以進行相應調整。



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在西方國家，乳腺癌是女性中最常見的癌症：每9名女性中就有1名有乳腺癌病史。在瑞士，每年被診斷出罹患乳癌的新病例接近6000例。

cancer sein

人類醫學突破 瑞士做到了：把癌細胞變成脂肪！ 不是開玩笑，癌細胞真的可以被轉化成脂肪細胞！不久前，瑞士巴塞爾大學生物醫學研究所公佈了一種聯合治療新發現，新療法可以巧妙地將乳腺癌細胞轉變成脂肪細胞，從而抑制腫瘤的生長。 “治癌又豐胸？”網友的幽默評論似乎不無道理...... 作者： 郭倢

大多數乳腺癌患者年逾50。但是在確診時刻，20％的病人年齡尚未達到半百。據1996-2009年流行病學和癌症統計數據(英)外部链接顯示：在20-39歲年齡段的女性中，乳腺癌患病率的年增幅為1.8％，而40-49歲年齡段女性患病率則每年增加0.5％。其他歐美國家的研究也觀察到同樣趨勢。



日內瓦大學醫院腫瘤科醫生Alexandre Bodmer外部链接是報告的聯合作者之一。他強調說，患病率增幅尚且較弱，人們不必因此產生焦慮。但是患病率增加的原因還是值得研究人員去探究。



造成年輕女性患乳癌比率上升的可能因素有哪些？ Bodmer醫生就此回答瑞士資訊swissinfo.ch提問 :



首先是一些與生活方式相關的因素：比如在現代社會中，超重人口比例在增加，人們運動量在減小，再比如吸煙的習慣， 等等。



如今，女性月經初潮的年齡越來越低，但是首次懷孕的年齡則越來越高，這也是一個風險因素。母乳喂養對抵抗乳腺癌具有積極作用，但如今這麼做的女性越來越少。



另外環境因素也不能忽視。例如雙酚或對羥基苯甲酸酯這類塑料衍生物，它們會影響到我們的荷爾蒙系統，構成健康威脅。但它們無處不在：在我們的食物中、微波爐塑料加熱容器中，抑或在塑料飲料瓶或化妝品中。這些物質可能已經在母親孕期對胎兒產生影響，並在子女成年後表現出作用。

Guillaume Perret同系列攝影作品：一名乳腺癌患者正在接受檢查。 (Guillaume Perret)

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