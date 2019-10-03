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粉色十月 乳腺癌高危？女性需更早筛查！

瑞士摄影家Guillaume Perret拍摄的乳腺癌女患者作品系列获得2018年瑞士新闻摄影一等奖。

(Guillaume Perret)

乳腺癌是40-50岁女性死亡的主要原因。被其阴影笼罩的年轻女性也越来越多。101日启动的粉红十月乳癌预防活动着重宣传了这一趋势。日内瓦大学医院(HUG)乳腺癌治疗中心负责人Alexandre Bodmer表示，即使这种现象仍属少数，但是筛查可以进行相应调整。

在西方国家，乳腺癌是女性中最常见的癌症：每9名女性中就有1名有乳腺癌病史。在瑞士，每年被诊断出罹患乳癌的新病例接近6000例。

cancer sein

人类医学突破 瑞士做到了：把癌细胞变成脂肪！

不是开玩笑，癌细胞真的可以被转化成脂肪细胞！不久前，瑞士巴塞尔大学生物医学研究所公布了一种联合治疗新发现，新疗法可以巧妙地将乳腺癌细胞转变成脂肪细胞，从而抑制肿瘤的生长。“治癌又丰胸？”网友的幽默评论似乎不无道理......

大多数乳腺癌患者年逾50。但是在确诊时刻，20％的病人年龄尚未达到半百。据1996-2009年流行病学和癌症统计数据(英)外部链接显示：在20-39岁年龄段的女性中，乳腺癌患病率的年增幅为1.8％，而40-49岁年龄段女性患病率则每年增加0.5％。其他欧美国家的研究也观察到同样趋势。

日内瓦大学医院肿瘤科医生Alexandre Bodmer外部链接是报告的联合作者之一。他强调说，患病率增幅尚且较弱，人们不必因此产生焦虑。但是患病率增加的原因还是值得研究人员去探究。

造成年轻女性患乳癌比率上升的可能因素有哪些？Bodmer医生就此回答瑞士资讯swissinfo.ch提问 :

首先是一些与生活方式相关的因素：比如在现代社会中，超重人口比例在增加，人们运动量在减小，再比如吸烟的习惯， 等等。

如今，女性月经初潮的年龄越来越低，但是首次怀孕的年龄则越来越高，这也是一个风险因素。母乳喂养对抵抗乳腺癌具有积极作用，但如今这么做的女性越来越少。

另外环境因素也不能忽视。例如双酚或对羟基苯甲酸酯这类塑料衍生物，它们会影响到我们的荷尔蒙系统，构成健康威胁。但它们无处不在：在我们的食物中、微波炉塑料加热容器中，抑或在塑料饮料瓶或化妆品中。这些物质可能已经在母亲孕期对胎儿产生影响，并在子女成年后表现出作用。

Guillaume Perret同系列摄影作品：一名乳腺癌患者正在接受检查。

(Guillaume Perret)

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