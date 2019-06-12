2017年瑞士人的医疗支出又有所增长。 (Keystone/MARTIAL TREZZINI)

瑞士人的医疗卫生支出又出现增长，2017年平均每人每月用于医药健康上的费用平均为814瑞郎(约合人民币5600元)，比2016年增加了2.6%，但是在过去5年的对比中，这一增幅低于平均水平3.4%。

在瑞士人支出的全部医疗卫生费用中，26.5%，也就是每人每月平均216瑞郎用于门诊治疗费用；19.3%(157瑞郎)用于长期医药支出；另外五分之一则为平均住院费。

在增加的21亿瑞郎医疗费用中，7亿用于医生诊所；6亿消耗在医院。在这项联邦统计局的临时调查数字中还显示，所增加的医疗费用中，康复训练和其他辅助性医疗服务，如实验室或急救费用增长幅度比较明显，分别为8%和8.7%。

尽管每人每月814瑞郎的医疗支出，听起来数字不小，但是实际上这一统计数字落实到普通公民头上，基本令人察觉不到，因为其中233瑞郎体现在保险金和税务中；292瑞郎由强制医疗保险负责；147瑞郎由国家接管；50瑞郎包括在社会保险，如养老、遗属保险或残疾保险和事故保险中；29瑞郎分摊在其他社会保险中；另外53瑞郎则分摊在附加保险中。

2017年瑞士人的医疗卫生支出占国内生产总值(BIP)的12.3%，在所有经济与合作组织中只有美国人的这一开支占国内生产总值的比例高于瑞士，为17.2%；法国以0.8%位居瑞士之后，排名第三。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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