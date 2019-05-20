(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

跳上火車，乘到目的地，跳下火車-全程不冒犯到任何人。聽起來簡單容易吧？一位瑞士公共交通禮儀權威警告說，其實真沒那麼容易。



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在整整十年當中，弗朗茲斯卡·馮·格呂尼根(Franziska von Grünigen)以Katja Walder為筆名替某報刊撰寫專欄，寫的都是她作為瑞士通勤族一員在火車上觀察到的各種狼狽場面。瑞士的通勤族人數多達400萬人，每天從家門到辦公室門平均要旅行15公里，其中31%選擇搭乘公交系統。馮·格呂尼根最近出版了一本180頁的公交規範手冊(德)外部链接，書中卡通配圖由丹尼爾·穆勒(Daniel Müller)完成，這本書裡展示了不少公交設施上的惡劣行為。



“當火車上有人太有'居家感'時，麻煩也開始了，”她說道：“可火車怎麼說都是介於家與目的地之間的某種中介空間。”這種“如同在家，無拘無束”的表現形式，就是有人做出些注定會惹惱他人的事。

弗朗茲斯卡·馮·格呂尼根，筆名Katja Walder。她也為瑞士廣播電台SRF 3主持節目。

(swissinfo.ch)

到我倆在蘇黎世中央車站會合前，我已經犯下了好幾樁通勤人士大忌-至少在某些人眼裡如此。我把自己的外套掛在了對面座位旁的衣鉤上；裝我早餐吃的慕芬的袋子，是個會發出悉悉索索聲響的紙袋；我甚至還塗好了護手霜。



“看別人揉搓雙手或者給面部上妝是件過於私密的事。如果你正好坐在那人對面，那麼連躲的地方都沒有，”馮·格呂尼根指出：“最粗俗的事莫過於剪指甲、掏鼻子和剔牙。”她講起有一回自己看到一名婦女摘下假牙，用牙籤剔出裡面黏黏糊糊的東西，然後直接把手指往座位上擦。

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

帶著對可能見到的一舉一動的審慎，我們一同登上了開往溫特圖爾(Winterthur)的列車。這座蘇黎世東北方向的城市擁有大約11萬居民，每過幾分鐘就有一趟駛往瑞士金融之都的車次。此時上午已經過半，我們走過很多空座位，只為找到一處四個座位全空的地方。



“如果別處有空座，就不要硬往別人旁邊擠，這是條不成文的瑞士規範，”她在我們坐下時說道。我倆不約而同都選了窗邊的座位，背包則放在旁邊靠過道的座位上，因為兩人正好面對面而坐，膝蓋離得就挺近。如果對方是陌生人，這麼坐可以嗎？



“不可以，如果空間允許，那麼你應該坐在斜對面。不過靠窗的位置非常受歡迎，”馮·格呂尼根表示。當然啦，碰上每天的高峰時段，每個空座都不該空著，都該坐上人。



這就引出了下一條瑞士規則：總要先問問能不能坐。



“對我來說，這是個禮貌問題，”她指出。不過要注意別發生誤會。比方說，用德語問的話，應該問“這個座位空著嗎？”而不是“這個座位有人坐嗎？”針對不好意思或者吃不准用語的人，馮·格呂尼根建議直視對方眼睛的同時面露微笑，算是跟對方打招呼，那人會告訴你是否有同行的人正好去上廁所了。



瑞士聯邦鐵路公司(SBB/CFF/FFS，多語)外部链接也認為，先問再坐是一種禮貌，尤其是在長途列車上。如今馮·格呂尼根在為聯邦鐵路公司寫部落格。



“但在區內短途火車上，因許多乘客只乘幾分鐘就到站，所以這種禮貌行為已不太多見。大家問也不問，直接就坐下，”聯邦鐵路公司發言人雷托·舍爾利(Reto Schärli)透露，並提到聯邦鐵路公司每天運送的乘客總數達125萬人。



“每一點交流都是好的，”馮·格呂尼根表示：“比方說，如果我想坐的地方堆了件行李，那我會問能不能幫對方把它放到行李架上或身後。對外套也是如此。除非火車上真的很空，不然這些東西都該緊挨著它們的主人，而不該掛在對面或放在對面座位上方。”

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

我們的行程持續了半小時左右，期間只跟檢票員打過交道。我們毫髮無損地到達溫特圖爾，下火車時也完全不必從熙熙攘攘的人群中“殺”出一條路來。不過，任何一位在瑞士高峰時段身經百戰的老手，都知道在騰出座位要下車的乘客與蓄勢待發要搶座的乘客之間，經常有著一場不合邏輯的較量。



“我想不通為什麼人們不肯等一等，讓別人先下車，”馮·格呂尼根一邊說一邊翻了翻白眼：“我覺得大家擔心搶不到座，或者擔心搶不到最好的座位。”



伯恩市內公車公司BERNMOBIL(德)外部链接在自己的《規範手冊》(德)外部链接中明確告知乘客，誰應該先“動身”：“下車的乘客享有優先權；這樣可以預防無謂的爭吵，也能保證公交旅行的迅速進行。”



然而就在我們離開火車站時，馮·格呂尼根對一位拖著倆行李箱前進緩慢、行動遲疑的男子表現出不耐煩。



“我不喜歡有人隨便停下擋大家的路，”她指出，同時用兩條長腿往斜裡一跨躲開了那人。瑞士也不能接受的做法，是上自動扶梯後站在左手邊，擋住後面想由此快速通過的人。



我們朝咖啡館走去，這就引出下一個話題：食品與飲料。理論上講，零食和飲料都沒問題-從任何一個火車上的推銷員角度來說，這肯定是件好事。不過如果食物氣味很大的話，問題就比較棘手了。



“假如你掏出一個金槍魚三明治，或者漢堡包加薯條，那就等著討人厭吧，”馮·格呂尼根透露。



有這種看法的遠不止她一個。在我發布的照片​​下留言的Twitter用戶還列舉了烤洋蔥圈、香蕉甚至咖啡，將它們定為氣味太大不宜在火車上吃喝的食品。其他人則說，火車上托盤式小桌的設計目的就是為了讓人吃東西。

food on tram person eating on tram For an upcoming story on commuter etiquette: What do you think about people eating on the tram/bus/train? #commuterlife pic.twitter.com/ogyESivsz0 — Susan Misicka (@SMisicka) February 25, 2019

那麼聯邦鐵路公司怎麼說？



“大家可以在火車上吃、喝任何東西，”舍爾利表示，同時也警告說，如果氣味太大有可能會“遭人白眼”。他還補充：“如果您把食品包裝扔在站台上的大垃圾筒裡，那麼列車清潔人員會感激您的。”



BERNMOBIL則建議乘客“先吃完東西，再登乘公共交通工具”，不過該公司並不禁止乘客在車上吃零食。



馮·格呂尼根指出，說到食品飲料的話，還有視聽方面的問題要考慮。那麼在瑞士這個熱愛奶製品的國家裡，什麼樣的經典行為惹人嫌？拿調羹在酸奶杯裡亂刮。要么就是看到有人不拘小節地吃東西，比如有回她看到一名男子大嚼薩拉米香腸和鮭魚，肉片加魚片搞得那人滿手滿嘴油膩膩。



這位通勤專欄作家還見到過不少人掏出大號“特百惠”塑料盒裝的沙拉、瓶瓶罐罐的沙拉醬汁和其他配料-真的像在自家一樣。 “如果人們佔了太大地方，特別是食物碎屑亂飛、車窗也被噴上湯汁的時候，那問題就很大了。”



那麼在禁止喧嘩的車廂裡吃東西呢？顯然也是不做為妙。

除去咯吱咯吱嚼東西、使勁兒咂嘴和狼吞虎咽，噪音是另一種極易引來眾人怒視的誘因-而且不只是在禁止喧嘩的車廂裡。



“你必須假定人們在傾聽，不管他們願不願意聽，”馮·格呂尼根提到在火車上打電話的人，指出那些自以為重要或者高音量講話的人尤其令人生厭。



BERNMOBIL就建議乘客：“在有軌電車或公交車上打電話時請輕聲說話，或者不在車上打電話，以保證私人生活的隱秘。”



越來越多的人在看視頻或聽音樂時不戴耳機，這也讓馮·格呂尼根困惑不解。 “我在每一代人身上都見到這種情形。也許電話成了人類伴侶的替代品？”



瑞士將陸續啟用的新列車可能會令個人設備的使用有所增長。 “這些列車增設了插座，以方便電子設備的操作與充電。在某些情況下，乘客還能直接在桌子上給手機無線充電，”聯邦鐵路公司發言人舍爾利透露。



提到活潑好動的孩子，馮·格呂尼根則表示，家長們應該考慮到其他乘客。



“乘火車應該是件趣事，”一位帶著兩個學齡前子女，正在家庭車廂裡找座位的媽媽說，她隨身總會帶幾本書。 “作為家長，你必須對多大噪音不惹人煩心裡有個數。”



然後我們轉到了一個正被通勤族熱議的話題：把腳搭在座位上。我在Twitter上發布的快照引起了兩種截然相反的看法，反應從“很正常”到“有點兒噁心”都有。

feet feet on a train seat Problematic, or perfectly OK? I'm curious how your opinions differ from that of a passenger etiquette expert. #commuterlife pic.twitter.com/sLgHbz9NQ7 — Susan Misicka (@SMisicka) March 20, 2019

“脫了鞋再把腳搭在座位上，或者鞋下面墊上報紙，兩樣都可以，”馮·格呂尼根認為，前提是得有地方。 “臭哄哄、剛徒步回來的腳，或者光腳和臟兮兮的腳則都不可以。”不過，她不會對任何人說什麼。 “總會有別人出來說幾句-通常總是位長者。”



聯邦鐵路公司絕不容忍弄髒座位的行為。 “無論是誰，用鞋弄髒車座就必須繳納附加費，”舍爾利解釋。



馮·格呂尼根喜歡把她乾淨整潔的光腳搭在座位上，我必須承認，這讓我感到吃驚。我揚了揚眉毛，講給她我碰到的一名古怪男子-問過我能否在他上廁所時幫忙看行李後，那人乾脆換了位置，坐得離我更近。然後他脫掉鞋，把穿著襪子的腳搭在我旁邊的座位上，還用自己的外套蓋住腿。



現在是馮·格呂尼根揚起眉毛問我：“那你怎麼做了？”



“我告訴他‘哎呀，這讓我感到不自在！’，然後他回到了自己之前的座位上。”她讚許地點點頭。

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

“我有文明人的勇氣。遇到問題，比如有人對其他乘客做出帶種族歧視的評論，我會出面乾涉，說幾句話。不過也發生過令人感到不舒服的狀況，”她表示，並強調真有麻煩時，應該果斷找乘警。

她很願意看到乘客之間有更多的交流，並補充說，增加一節專給愛聊天者的車廂會很不錯。

“到處都有那麼多單身人士。乘火車的時間是個禮物，它應該被用來談情說愛，而不該只用來盯著手機看。”

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