2019年3月15日，瑞士青年在洛桑将举行了保护气候大游行。

(© Keystone / Jean-christophe Bott)

2019年3月15日，瑞士青年人走上街头加入全球年轻人保护气候大游行的队伍。他们要求政府在全国呼吁“气候进入紧急状态”，将保护气候落实到行动上。

这是一个遍布全球的青年游行，各国青年旨在向政府施加压力，拿出实际行动，保护环境，挽救地球。

为引起关注，许多瑞士学生这一天罢课参加游行。10:30游行队伍从洛桑火车站出发，向市中心进发。瑞士警方估测，参加游行的人达10'000人，许多成年人也自愿加入青年人的游行队伍 。

瑞士气候保护罢工/罢课游行由一个青年运动组织发起，该组织不属于任何党派和机构，他们在网站上要求：“瑞士必须对气候的紧急状态严阵以待，直至2030年将温室气体排放降到0”.

他们已于去年12月在苏黎世组织了首次约300人的罢工游行；之后这一运动不断发展壮大，今年2月瑞士14个城市上千名学生、家长、祖父母和其他支持者为呼吁更好地保护气候和正视气候紧急状态加入了游行队伍。瑞士警方的数据是参与者38'000人，青年运动组织自己的数据是65'000人。

这一全球性青年游行起源于瑞典女学生格莱塔·图恩伯格(Greta Thunberg)的勇敢行为，她从去年开始，每周五罢课去瑞典国会门口静坐，要求政府拿出保护气候的具体措施。为此她获得了诺贝尔和平奖的提名，并成为同代青年人的代表人物。

本周五的全球青年人大游行从新西兰首都惠灵顿开始。

22'000 Schüler streiken für das Klima Video: 22'000 Schüler streiken für das Klima





瑞士没有相关“紧急状态”法律

瑞士联邦宪法中没有呼吁全国进入“紧急状态”的相关规定。

只有一个所谓的“紧急状态法”，瑞士立法机构有权在紧急情况下执行应急措施，比如当自然灾害如水灾、暴风骤雨出现时，或当瑞士最大银行瑞银面临倒闭时，需要采取紧急营救行动。 信息框结尾

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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