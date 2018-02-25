此内容发布于2018年2月25日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月25日 -09:00

“受害人有的信仰天主教，有的是穆斯林，也有的是佛教徒和印度教徒… 总之，宗教信仰可能是一个因素，但并不是导致强迫婚姻的主要原因，”律师Anu Sivaganesan介绍说。 (akg-images)

虽然难以置信，但却是事实：强迫婚姻离我们很近。在瑞士每天都有一个人被家庭强制结婚。几年来，女律师Anu Sivaganesan一直在与这种现象进行着斗争。作为全国反强迫婚姻组织的负责人，她系统记录着受害人的信息，并督促州及市镇政府承担起对抑制、制裁强迫婚姻的责任。

瑞士资讯swissinfo.ch：3年多来，瑞士一共有900多桩强迫婚姻被登记在案，您能大致描述一下受害人的典型情况吗？

Anu Sivaganesan：他们是来自不同文化、拥有不同信仰的年轻人。2015年到2017年9月期间，《联邦反强迫婚姻工作计划》共记录了905起案例，其中发生在2016年的只有397起。案例涉主要涉及东欧国家(比如：科索沃、阿尔巴尼亚或马其顿)、土耳其和斯里兰卡。最近几年我们发现，在来自阿富汗、叙利亚、厄立特里亚和索马里的移民群体中，逼婚的现象也越来越多。受害人有的信仰天主教，有的是穆斯林，也有的是佛教徒和印度教徒… 也就是说，宗教信仰可能是一个因素，但并不是导致强迫婚姻的主要原因。

瑞士资讯swissinfo.ch：家长是出于何种原因而逼迫子女结婚的呢？

律师出身的Anu Sivaganesan是瑞士全国反强迫婚姻组织的负责人。 (SRF-SWI)

A.S.：原因是多重的。婚姻被视作同祖国保持紧密联系的一种途径，或者是避免子女“受开放生活方式腐蚀”的办法，尤其在性问题上。对于来自非欧盟国家的移民来说，如果没有受过极高的教育、拥有特殊的才能，想获得瑞士居留权难于登天。这种情况下，婚姻便成了移民的工具。但无论如何，婚姻不能侵犯人权。

瑞士资讯swissinfo.ch：有没有遭遇强迫婚姻的危险年龄？

A.S.：有3个高危年龄段：首先就是18岁，瑞士法律规定的最低婚龄；然后是23岁，估计是被认为最适宜成家的年龄；再有就是26岁的女性和30岁的男性，到了这个时候，他们的父母开始感到儿女可能成为“结婚困难户”。

有的父母在孩子青春期时-当女儿第一次月经来潮后-就开始施压。因为担心女儿失贞，有的家长甚至步步监控，甚至将孩子锁在家中，限制其行动自由。

瑞士资讯swissinfo.ch：强迫婚姻是怎么发生的？

人权问题 强迫婚姻：保护人权与制裁犯罪并举 作者： Stefania Summermatter 为了打击强迫婚姻，瑞士将会很快出台一部专门法律。强迫婚姻的界定一直很模糊，而且连带着暴力和被社会孤立的问题。强迫婚姻的存在尤其引起了人们对少数外国移民融入问题的深思。 婚姻“不是、从来就没有、也不可能成为一件个人的事儿。”法国人类学家克劳德·列维-斯特劳斯(Claude ...

A.S.：大部分都发生在假期。年轻人听信了“亲人生病”等谎造的理由回到原籍国，一旦到了当地，就会被强制着举办婚事。有时，家长也会在出发前几天告知他们即将发生的事情。

像在任何其他国家一样，在瑞士，少男少女之间有时会嬉闹调情，其实双方都没有什么特别的意图，但父母会认定这他们有结婚的意思，于是乎开始在身体和精神上施压，比如把这样的话挂在嘴边：“我闻见男人的气味儿了”，“如果再这样下去，你会失去尊严”，“家里人不再喜欢你了”。这会让年轻人心生自责，失去方向感，害怕让家人亲友失望。



反强迫婚姻法

从2013年7月1日起，瑞士《反强迫婚姻法》生效。迫使他人结婚的人会面临最多入狱5年的刑罚。在强迫婚姻的情况下，不能剥夺当事人的离婚权。

当事人双方中如有一方因为恐吓、威胁和暴力，在非自愿的情况下结婚(民事及宗教婚姻)或者离婚受阻，这样的婚姻关系即强迫婚姻。

在瑞士，最低合法结婚年龄为18岁。新法规定，瑞士不承认在国外发生的、涉及未成年人的强迫婚姻。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch：如果他们反抗会发生什么？

A.S.：最可能的就是被人孤立。也正因如此，我们建议当事人找到值得信赖的对话者。有时他们还会遇到生命危险-这种可能性并不算小，也要考虑在内。如果发生这种情况，年轻人的人身会受到保护。必要时，他们甚至要改变身份、样貌或居住地。

瑞士资讯swissinfo.ch：您怎么帮助受害者呢？

A.S.：今年夏天，我们为潜在的受害者们拟定了一份声明书。在出发回国之前，年轻人可以填写表格并签字声明自己毫无结婚的打算并希望返回瑞士。和其他措施一道，该文件可以对青少年起到保护作用。事实证明，这一举措起到了积极作用。很多年轻人都用到了这份声明书，我们也成功地避免了一些潜在的危机。

瑞士资讯swissinfo.ch：从2013年7月开始，瑞士《反强迫婚姻法》开始生效，这为当局调查此类案件提供了法律依据。如今4年半过去了，成效如何？

A.S.：在瑞士经常如此，新法的成形总是需要很长时间。一旦磨合期过去，就会收到积极的结果。改变是正确的，但是还有需要改进的地方，特别是关于在国外保护受害者方面。

比如，有的家长为了逼婚会没收子女身份证件，有时长达一年之久。如果当事人没有瑞士护照，那他/她就会失去瑞士居留权，不再被准许回瑞士居住。对于类似的情况，德国向强迫婚姻受害者敞开10年的大门。另外，帮助受害者的政策中没有涉及在海外的援助-这是极大的漏洞，要知道，去年仅一次紧急遣回一位年轻女性的行动就耗资1.6万瑞郎。

瑞士联邦在打击、预防强迫婚姻方面已经做了很多努力。目前，到了瑞士各州承担更多的责任的时候了。非常有必要加强州及市镇对打击强迫婚姻问题的重视，尤其是移民及融入办公室和户籍管理处等单位。工作人员得学会在不同的文化背景下察觉出潜在的危险，这一点非常重要。另外不可忽视的是，要加强校园内的预防工作。学校对于年轻人来说，是少有的几个脱离家长控制的场所。他们应该可以在这里放心表达自己的疑惑和恐惧。

娃娃新娘 ?! 世界上大多数国家都将法定最低婚龄定为18岁。尽管如此，联合国教科文组织的报告指出，全世界每年有1500万未成年女性被迫结婚。也就是说，每天有4.1万名尚未成年的女孩儿成为强迫婚姻的牺牲品。 这一现象大多发生在南亚国家、撒哈拉以南非洲及拉丁美洲。在尼日利亚，77%的20-49岁的女性在18岁以前便走进婚姻。在孟加拉，大约40%的女性15岁前就已成婚。 世界教科文组织归纳了3条家长强迫儿女结婚的主要原因： - 未婚子女是经济负担 - 婚姻被看作是避免性虐待的方法 - 为了避免意外怀孕而对未来婚姻构成阴影 信息框结尾



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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