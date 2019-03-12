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阿尔卑斯山区生活

“去找到她，WOOPY！” 我与雪崩救援犬的一天

Vali and Woopy

一起去工作：Vali Meier和同事雪崩救援犬Woopy

(SRF-SWI)

Vali Meier是达沃斯-克劳斯特(Davos-Klosters)山区救援与安全部门的负责人，他正把他的同事-雪崩救援犬Woopy扛在肩上滑下雪坡。今天，Woopy的任务是寻找一个被雪掩埋的假人。


谁也说不清楚狗是什么时候被用于搜救雪崩受害者的。瑞士山区救援服务部门(多语)外部链接说，他们并不确定著名的圣伯纳犬Barry是不是第一只雪崩搜救犬。据传闻，19世纪时，Barry一直守护者圣伯纳山口，曾救过约40人。

1937年，18名一同出行的男生在伯尔尼高原地区遭遇雪崩。搜救者成功找到了其中的17人，但仍有一人失踪。正当搜救行动即将宣告结束的时候，一只当地的串种Moritzli狗将搜救者的注意力吸引到了雪崩现场的一处地点。在用棍子进行试探后，他们成功的找到并救出了第18名学生。

犬类专家Ferdinand Smutz听说了这个故事，后来他在1940年公布了他培训狗用于军队的想法。在第二次世界大战期间，军队为了搜寻雪崩受难者而展开了犬类训练。在1945年，瑞士山区俱乐部(多语)外部链接承担起了特种犬类搜救培训的任务。1951年，联邦委员会做出决定，犬类应接受训练，并由瑞士山区俱乐部负责组织培训课程。1950年代，犬类先是携带降落伞由飞机空投到搜救地点。之后又改用直升飞机运输。

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