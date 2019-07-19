你在瑞士工作中经历过不合法、不合理的待遇吗？接受我们采访的律师团队可以帮助你。
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我们关于«刘医生在瑞士会被告上了法庭吗？外部链接»的报道并没有覆盖所有人关于瑞士劳动法的问题，如果你还有具体问题不知道该如何解决，或想了解相关法律法规，那么请在下面提出你的问题，我们将精选5-10个带有普遍性的问题，请瑞士凯勒嘉律师事务所的律师给你解惑答疑。
当然，你可以匿名提问，我们承诺为你保密。无论你从事什么职业。
比如，
- 你的老板要求你签署的带有“霸王条款”的合同，还有什么问题困扰你？
- 老板要求你加班，或变相地被克扣工资，你想了解具体的法规？
- 你不知道每年的带薪假期和其他事情冲突了怎么办？
- 你签过阴阳合同吗？也许是不得已而签的，现在的问题是什么？
……
另外，作为老板，你也可以倒倒你的苦水，有什么不明白的劳资纠纷，我们的律师团队也能给你答疑。
无论你是什么职业，如果你愿意承担一份社会责任，那么说说你自己的经历，让那些上不了台面的事情晒晒太阳，曝曝光。让更多的人了解，让国人在海外的路越走越宽。
我们也希望您邀请需要帮助的同事或朋友在此提问留言，让更多的人尽快走出困境。
瑞士资讯swissinfo.ch