工作中被不公正对待，很多时候会让人沮丧、焦虑、抓狂。 (Keystone / Roland Schlager)

你在瑞士工作中经历过不合法、不合理的待遇吗？接受我们采访的律师团队可以帮助你。



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我们关于«刘医生在瑞士会被告上了法庭吗？外部链接»的报道并没有覆盖所有人关于瑞士劳动法的问题，如果你还有具体问题不知道该如何解决，或想了解相关法律法规，那么请在下面提出你的问题，我们将精选5-10个带有普遍性的问题，请瑞士凯勒嘉律师事务所的律师给你解惑答疑。



当然，你可以匿名提问，我们承诺为你保密。无论你从事什么职业。



比如，

你的老板要求你签署的带有“霸王条款”的合同，还有什么问题困扰你？

老板要求你加班，或变相地被克扣工资，你想了解具体的法规？

你不知道每年的带薪假期和其他事情冲突了怎么办？

你签过阴阳合同吗？也许是不得已而签的，现在的问题是什么？

……



另外，作为老板，你也可以倒倒你的苦水，有什么不明白的劳资纠纷，我们的律师团队也能给你答疑。



无论你是什么职业，如果你愿意承担一份社会责任，那么说说你自己的经历，让那些上不了台面的事情晒晒太阳，曝曝光。让更多的人了解，让国人在海外的路越走越宽。





我们帮你！ 我们帮你！

我们也希望您邀请需要帮助的同事或朋友在此提问留言，让更多的人尽快走出困境。







瑞士雇佣关系矛盾 刘医生在瑞士会被告上了法庭吗？ 刘医生收到了一封律师函，并附有一张1.5万瑞郎的账单。原因是刘医生的太太在距离他原工作诊所5公里的瑞士小镇开了一家中医诊所，而刘医生当初与这位老板签署了一份带有限制条款的劳动合同。合同中规定，刘医生在合同终止后，不得在距离这家诊所5公里范围内从事中医行业。 作者： 邵大海





瑞士资讯swissinfo.ch

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