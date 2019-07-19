工作中被不公正對待，很多時候會讓人沮喪、焦慮、抓狂。 (Keystone / Roland Schlager)

你在瑞士工作中經歷過不合法、不合理的待遇嗎？接受我們採訪的律師團隊可以幫助你。

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我們關於«劉醫生在瑞士會被告上了法庭嗎？»的報導並沒有覆蓋所有人關於瑞士勞動法的問題，如果你還有具體問題不知道該如何解決，或想了解相關法律法規，那麼請在下面提出你的問題，我們將精選5-10個帶有普遍性的問題，請瑞士凱勒嘉律師事務所的律師給你解惑答疑。

當然，你可以匿名提問，我們承諾為你保密。無論你從事什麼職業。

比如，

你的老闆要求你簽署的帶有“霸王條款”的合同，還有什麼問題困擾你？

老闆要求你加班，或變相地被剋扣工資，你想了解具體的法規？

你不知道每年的帶薪假期和其他事情衝突了怎麼辦？

你簽過陰陽合同嗎？也許是不得已而籤的，現在的問題是什麼？

……

另外，作為老闆，你也可以倒倒你的苦水，有什麼不明白的勞資糾紛，我們的律師團隊也能給你答疑。

無論你是什麼職業，如果你願意承擔一份社會責任，那麼說說你自己的經歷，讓那些上不了檯面的事情曬曬太陽，曝曝光。讓更多的人了解，讓國人在海外的路越走越寬。





我們幫你！ 我們幫你！





我們也希望您邀請需要幫助的同事或朋友在此提問留言，讓更多的人盡快走出困境。







瑞士雇佣关系矛盾 刘医生在瑞士会被告上了法庭吗？ 刘医生收到了一封律师函，并附有一张1.5万瑞郎的账单。原因是刘医生的太太在距离他原工作诊所5公里的瑞士小镇开了一家中医诊所，而刘医生当初与这位老板签署了一份带有限制条款的劳动合同。合同中规定，刘医生在合同终止后，不得在距离这家诊所5公里范围内从事中医行业。 作者： 邵大海





瑞士资讯swissinfo.ch

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