SpaceX猎鹰9号火箭推进器翻倒起火

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（法新社华盛顿28日电） 美国联邦航空总署今天宣布，太空探索科技公司猎鹰9号火箭已停飞，联邦航空总署正在调查猎鹰9号第一节推进器在最近一次发射后试图降落时翻倒并起火的原因。

猎鹰9号（Falcon 9）火箭在今天清晨发射期间，将最新一批21枚星链（Starlink）网路卫星送入轨道之后发生这起罕见事件。

第一节推进器通常会直立降落，但亿万富豪马斯克（Elon Musk）拥有的太空探索科技公司（SpaceX）直播影片显示，当推进器降落到佛罗里达州沿海附近的一艘无人舰时却翻倒掉入海中。

虽然推进器降落是次要目标，并且没有生命或公共财产受到威胁，但整个火箭系统的可重复使用性对SpaceX的商业模式至关重要，这中断3年多来推进器成功降落连续数百次的纪录。

联邦航空总署（FAA）在声明中表示：「调查旨在进一步加强公共安全，确定事件的根本原因，确立补救措施以避免再次发生。」

猎鹰9号是SpaceX舰队的主力，受到美国政府和私人企业的信任，可将卫星和太空人送入轨道。

猎鹰9号7月也曾遭当局下令停飞约2周，当时第2节发动机出现异常，因此无法在正确的高度部署另一批星链卫星，导致这些卫星重新进入地球大气层时燃烧殆尽。

这起事件可能会使「北极星黎明」（Polaris Dawn）任务延后发射计画，这是一项由身价亿万企业家艾萨克曼（Jared Isaacman）组织的轨道任务，旨在进行首趟民间太空漫步任务。