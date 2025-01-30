一半的瑞士人都在中国电商网站购物

提到买东西，排除品牌的影响力，最终让人下定决心的无非品质或价格。虽然瑞士长期以生产世界上最好的产品而闻名，但中国跨境电商在瑞士越来越受欢迎。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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去年，超过一半的瑞士人有过在中国电商平台购物的经历。不过，不同语区之间差异明显。
线上比价平台Comparis于1月28日发布的调研显示，2024年，52%的瑞士居民至少在中国电商平台有过一次购买经历。Temu平台以交易量占比47%遥遥领先，AliExpress以及Shein(希音)则分别占到20%和16%。
这些中国电商平台对女性的吸引力多于男性，各语区之间差异也很明显。瑞士德语区受访者在上述网站购物的比例低于50%；法语区为58%；提契诺州则高达69%。
据参与调查者透露，吸引他们购物的主要是低价。对71%的人来说，甚至是决定性因素。仅有12%的受访者认为产品没有其他购买渠道。Comparis专家Michael Kuhn表示：“Temu、Shein等电商平台主要靠低价、特别折扣以及为一定金额以上的订单送出赠品打动消费者。产品的多样化对于消费者来说很难起到比较的作用。”
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中国跨境电商平台Temu和Shein直逼瑞士零售业
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一项调查显示，多数瑞士零售商对中国低成本电商平台Temu和Shein带来的激烈竞争忧心忡忡。
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本地零售商面临的压力
基于以上原因，中国电商的主要消费者是低收入人群也不足为奇。月收入少于4000瑞郎(约合人民币32’000元)的人群中，其消费者占到近60%；而该比例在月收入超过8000瑞郎(约合人民币64’000元)的人群中，不足50%。
多数消费者对产品质量表示满意。28%的受访者给出“非常满意”的评价，44%表示“满意”。不满意的人只占6%。
当问及消费者过去12个月中最常访问哪个购物平台时，Temu以18%位列榜首，紧随其后的是Digitec Galaxus(17%)和Zalando(15%)。“虽然中国的低价电商对瑞士本地线上购物平台带来了压力，但购物的频繁程度与订单价值无关。高价值产品仍是瑞士供应商的天下。”Kuhn补充道。
来自瑞士不同语区的1’071人参与了此次调研。
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在对待中国这个问题上，“瑞士没有B计划”
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在目前西方国家都对采取疏远态度的时候，瑞士却逆流而上，打算加强与中国的经济联系。这将会给瑞士带来什么后果？
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2025年2月1日起在瑞士生效的法律变更
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从2月1日起，瑞士一系列法律和条例的修订案将开始生效，同时一些其他新规也将同步实施，包括酒店餐饮业的最低工资上调、幼犬进口规定以及狼群的预防性管理等。以下是具体变化的概述：
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全球电动车市场增长速度减缓
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尽管去年全球销售超过1’000万辆纯电池驱动的汽车，但电动车市场的增长速度正在放缓-包括在瑞士。
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人工智能芯片之争：瑞士缘何不被美国视为盟友？
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日前，美国将瑞士排除在无限制获取人工智能所需芯片的盟友名单之外。美国试图通过限制先进芯片技术的出口，防止中国在人工智能和军事领域取得优势。在此背景下，美国对芯片出口实施了更严格的管控政策，这也波及到瑞士等未被列入“最亲密盟友”名单的国家。
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瑞士职位空缺率下降，IT行业尤为突出
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经济低迷正对瑞士的就业市场造成影响。Adecco瑞士就业市场指数显示，2024年瑞士的职位空缺数量较上一年减少了10%。这是自新冠疫情以来首次出现年度下降。
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企业高管对2025年前景表示乐观
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凯捷咨询(Capgemini Research Institute, CRI)1月20日发布的一份报告显示，企业高管们对2025年的公司前景更有信心了。瑞士投资人对创新和供应链韧性尤其感兴趣。
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瑞士商务旅客交通支出最多
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一项调研显示，瑞士公共交通成人票价处在欧洲平均水平。但老年人和商务旅客的支出更高。
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世界经济论坛：瑞士联邦委员会主席呼吁开放市场与稳定的国家机构
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唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职美国总统宣誓的次日，在1月21日达沃斯世界经济论坛(WEF)上，瑞士联邦委员会主席卡琳·凯勒-苏特、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和中国国务院副总理丁薛祥纷纷呼吁促进经济增长、公平竞争和全球合作。
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瑞士同性恋权益斗士-我已老去，身旁已没有你
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“我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。”然而，对于瑞士同性恋权利维护的先驱恩斯特·欧斯塔而言，身边却少了那个人。
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中国副总理丁薛祥访问瑞士
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今年正值瑞中建交75周年，瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)与外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在伯尔尼共同欢迎中国国务院副总理丁薛祥的到访。
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苏黎世交通标志大变身，性别多样化来袭
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一直以来，人们站在苏黎世街道路口等红绿灯的时候，信号灯上显示的都是一个男性小人。不过，很快他就不孤单了，很快就有同伴了：女性、孕妇、女同性恋伴侣或拄着拐杖的老人。
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线下购物仍是多数瑞士人的选择
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瑞士零售业联盟1月3日公布的调查结果显示，线下购物依然是多数瑞士人的主要购物方式，但网购比例持续增加。
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