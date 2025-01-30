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一半的瑞士人都在中国电商网站购物

中国跨境电商在瑞士越来越受欢迎。
中国跨境电商在瑞士越来越受欢迎。 Keystone / Christian Beutler

提到买东西，排除品牌的影响力，最终让人下定决心的无非品质或价格。虽然瑞士长期以生产世界上最好的产品而闻名，但中国跨境电商在瑞士越来越受欢迎。

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Keystone-SDA/ts
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去年，超过一半的瑞士人有过在中国电商平台购物的经历。不过，不同语区之间差异明显。

线上比价平台Comparis于1月28日发布的调研显示，2024年，52%的瑞士居民至少在中国电商平台有过一次购买经历。Temu平台以交易量占比47%遥遥领先，AliExpress以及Shein(希音)则分别占到20%和16%。

这些中国电商平台对女性的吸引力多于男性，各语区之间差异也很明显。瑞士德语区受访者在上述网站购物的比例低于50%；法语区为58%；提契诺州则高达69%。

据参与调查者透露，吸引他们购物的主要是低价。对71%的人来说，甚至是决定性因素。仅有12%的受访者认为产品没有其他购买渠道。Comparis专家Michael Kuhn表示：“Temu、Shein等电商平台主要靠低价、特别折扣以及为一定金额以上的订单送出赠品打动消费者。产品的多样化对于消费者来说很难起到比较的作用。”

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基于以上原因，中国电商的主要消费者是低收入人群也不足为奇。月收入少于4000瑞郎(约合人民币32’000元)的人群中，其消费者占到近60%；而该比例在月收入超过8000瑞郎(约合人民币64’000元)的人群中，不足50%。

多数消费者对产品质量表示满意。28%的受访者给出“非常满意”的评价，44%表示“满意”。不满意的人只占6%。

当问及消费者过去12个月中最常访问哪个购物平台时，Temu以18%位列榜首，紧随其后的是Digitec Galaxus(17%)和Zalando(15%)。“虽然中国的低价电商对瑞士本地线上购物平台带来了压力，但购物的频繁程度与订单价值无关。高价值产品仍是瑞士供应商的天下。”Kuhn补充道。

来自瑞士不同语区的1’071人参与了此次调研。

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