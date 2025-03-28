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借记卡：瑞士人最爱的支付方式

瑞士国家银行表示，借记卡如今是日常生活中最常用的支付方式。
瑞士国家银行表示，借记卡如今是日常生活中最常用的支付方式。 Keystone-SDA

在瑞士，许多人已经习惯于用卡付款。根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近进行的支付方式调研，借记卡在现场支付中日益受到欢迎，并已取代现金。

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“借记卡现在是使用频率最高的支付手段，”央行在3月25日发布的报告中写道。不过，这家货币监管机构指出，手机付款应用的使用率也在上升，如今在本地支付中，每五笔就有一笔是通过此类应用完成的。

尽管如此，现金仍然深受民众喜爱。即便支付方式发生变化，仍有95%的受访者表示，现金应继续作为支付手段保留。“只有极少数人赞成废除现金，”央行的调研指出。

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与此同时，越来越多的受访者表示，现在想提取现金变得更加困难了。央行表示，受访者抱怨可以取现的机会减少了。这也引发了人们对获取现金渠道受限的不满。

央行透露，他们于2024年秋季对瑞士民众进行了第四次支付方式调研。约有2000人通过电话或在线问卷的形式，分享了自己的支付行为。

中国自2014年起进入移动支付爆发期，支付宝和微信支付迅速覆盖城市乃至农村；如今年轻人日常几乎不再使用现金。瑞士则由借记卡逐步取代现金，移动支付(如Twint)刚刚开始普及，发展节奏更为缓慢。

中国支付转型主要由科技公司推动，深度绑定社交、电商与生活场景。瑞士则由银行系统主导创新，注重与现有金融体系兼容，国家层面未强推无现金社会。

在中国，从街头摊贩到五星酒店，扫码支付无处不在。而在瑞士，一些小商家、乡村集市仍坚持现金，部分人出门甚至不用手机，也能完成所有支付。

中国强调“效率与便捷”，年轻人愿为数字化生活买单；瑞士则强调“选择与自由”，即使用卡普及，公众仍坚持保留现金的权利。这种差异映射出两国社会对技术与传统的不同平衡点。

信息来源：瑞士国家银行《2024年支付方式调研报告》外部链接中国人民银行历年《支付体系运行总体情况》外部链接麦肯锡《2024年全球支付报告》外部链接新浪财经《无处不在的二维码，在数字化转型中扮演了什么角色？》外部链接

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