借记卡：瑞士人最爱的支付方式

瑞士国家银行表示，借记卡如今是日常生活中最常用的支付方式。 Keystone-SDA

在瑞士，许多人已经习惯于用卡付款。根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近进行的支付方式调研，借记卡在现场支付中日益受到欢迎，并已取代现金。

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“借记卡现在是使用频率最高的支付手段，”央行在3月25日发布的报告中写道。不过，这家货币监管机构指出，手机付款应用的使用率也在上升，如今在本地支付中，每五笔就有一笔是通过此类应用完成的。

尽管如此，现金仍然深受民众喜爱。即便支付方式发生变化，仍有95%的受访者表示，现金应继续作为支付手段保留。“只有极少数人赞成废除现金，”央行的调研指出。

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与此同时，越来越多的受访者表示，现在想提取现金变得更加困难了。央行表示，受访者抱怨可以取现的机会减少了。这也引发了人们对获取现金渠道受限的不满。

央行透露，他们于2024年秋季对瑞士民众进行了第四次支付方式调研。约有2000人通过电话或在线问卷的形式，分享了自己的支付行为。