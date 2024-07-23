最富有瑞士人：财富大多是继承来的

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2025年欧洲歌唱大赛预计在巴塞尔或日内瓦举行
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瑞士广播电视集团(the Swiss Broadcasting Corporation, SBC)于7月19日宣布，巴塞尔和日内瓦击败苏黎世和伯尔尼，入围2025年5月欧洲歌唱大赛主办城市候选名单。
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日本金龟子的蔓延引致巴塞尔禁止给草坪浇水
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巴塞尔城市半州有关部门7月19日通告，他们已将虫害防治区扩大到该州三分之一的面积，同时对这些区域制定了严格的指导方针。
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恶劣天气迫使瑞士多条徒步路线关闭
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据瑞士公共广播电台RTS报道，由于天气恶劣，今年夏天瑞士约有620条徒步路线仍处于关闭状态，其中瓦莱州(Valais)受到的影响尤为严重。
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减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”
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围绕糖尿病和减肥针剂的炒作正在推高瑞士的医疗成本。瑞士第二大医疗保险公司CSS保险的首席执行官Philomena Colatrella坦言：“明年，瑞士所有医疗保险公司的支出将飙升到数亿瑞郎。”
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瑞士政府计划对超标道路交通噪音进行处罚
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在日内瓦进行试点之后，瑞士政府正在考虑对超标的交通噪音采取处罚措施。
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瑞士大约有100人和席琳·迪翁患有相同的疾病
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席琳·迪翁(Céline Dion)的纪录片让一种鲜为人知的疾病走进了人们的视野。据专家介绍，这位歌手的名人身份，对大约100名身患僵人综合征(Stiff Person Syndrome)的瑞士人来说是一种幸运。
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安乐死组织称自杀胶囊今年将在瑞士投入使用
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自杀胶囊Sarco将在瑞士投入使用，这一消息已由“最后一程”组织(The Last Resort)证实。该组织7月17日表示，启动的时间应该会在今年。
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日内瓦机场将于2025年推出航班延误收费
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为了解决噪音污染问题，日内瓦机场计划在2025年推出一个配额制度：所有将航班安排在夜间10点之后从瑞士机场起飞的航空公司必须支付相应费用。
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中国主导的经济低迷严重打击了瑞士奢侈手表市场
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中国是奢侈手表行业的关键市场之一，中国消费者对购买昂贵手表态度谨慎、需求下滑，导致瑞士制造的手表销量大幅下跌。
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瑞士公民动议：反对天价房租
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瑞士租户协会(Swiss Tenants' Association)发起了一项反对房租过高的公民动议。该动议旨在确立成本租金原则，在房屋租赁法中排除市场因素的影响，并规定对租金进行自动调控。
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