最富有瑞士人：财富大多是继承来的

在300名最富有瑞士公民当中，只有8%的人的财富是自己赚的。 Keystone / Christian Beutler

一项调研发现，在最富有的瑞士公民当中，只有很少数是靠白手起家。

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瑞士经济研究所(Swiss Economic Institute, KOF)的一项调研宣称，在300名最富有瑞士公民当中，只有8%的人的财富是自己赚的。上周日(7月21日)出版的德语纸媒《周日报》(SonntagsZeitung)发表了此次调研的结果，其中还揭示，八成的富翁是通过继承家业的方式获得了他们的财富。超级富翁中男性的比例占到惊人的90%，而女性比例呈现不升反降的趋势。

德语区纸媒《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)援引的另一项调研则显示，瑞士遗产继承的社会分配整体存在很大差距。洛桑大学工商管理系(HEC)教授马里乌斯·布吕尔哈特(Marius Brülhart)的一项研究显示，四分之三的继承人每次通过继承获得的遗产金额不超过10万瑞郎(约合人民币81.95万元)。仅有1.5%的遗产金额超过100万瑞郎。