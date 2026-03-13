瑞士人口上限动议反对者称其后果将是毁灭性的
日前由政界与商界领袖组成的联盟警告称，瑞士右翼政党提出的将瑞士人口限制在1000万以内的提案将会招致“毁灭性后果”。
该联盟在伯尔尼举行的新闻发布会上表示，瑞士人民党设定的1000万人口硬性上限“将会在3到4年内导致局面混乱。” 该动议认为，“无节制的移民”令瑞士的基础设施不堪重负，推高了房屋租金。按照该提案，如果瑞士人口接近1000万人，政府就要通过限制移民遏制人口增长，尤其针对寻求庇护者。去年，瑞士政府及议会相继对该动议表示反对，并确认将于今年6月14日就此动议进行全民公投。
由瑞士自由民主党、中间党、自由绿党等党派组成的“反对混乱动议”联盟认为，强行限制人口将危及瑞士的繁荣、安全及物资供应。
此外，这项“鲁莽”的提案势必损害瑞士与别国签署的双边协议，并威胁自由贸易协定的实施。联盟认为，在日益动荡的全球环境下，瑞士的发展有赖于稳定的国际关系、可靠的伙伴及清晰的规则。
从2031年起，严重后果即将显现：瑞士的安全形势将恶化；物资供应短缺；购买力下降。边境地区、老年群体及企业将首当其冲。
