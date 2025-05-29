瑞士媒体：谁在中国批评政府，谁就得进精神病院

强制住院一直是中国私刑的一种形式 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。在中国，批评国家或公开抗议的人会被以精神病为借口强行送进精神病院；为了防止来自中国的包裹泛滥，欧盟计划对廉价进口产品征收统一税金；瑞士首都伯尔尼开设首家中国文化中心，该中心是中国发展软实力的一部分吗？

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瑞士资讯swissinfo.ch

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

谁在中国批评政府，谁就得进精神病院

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)5月23日发布题为《谁在中国批评政府，谁就得进精神病院》的文章，通过一位抗议“残疾抚恤金过低”的中国国民被送去精神病院强制治疗经历，揭示了在中国，有人因为批评国家，而被送入精神病院的情况。

去年6月，上述事件当事人张坡(Zhang Po，音译)被送往淮南精神病院强制治疗22天，期间被强制服药，如果反抗会被捆绑在病床上，且被限制与外界联系，同时禁止探视。

《每日导报》指出，《卫报》曾多次报告，在中国，批评国家或公开抗议的人被以精神病为借口强行送进精神病院的案例。几十年来，强制住院一直是中国私刑的一种形式。当事人未经审判就被关押。

2012年，中国通过了一项法律，对强制住院的做法加以限制，防止其被滥用。其中明确规定：任何造成骚乱或对自己或他人构成危险的人都将被强制入院-这一定义留下了相对宽泛的解释空间。根据BBC的调查，批评中国共产党足以成为被强制送往精神病医院的理由。(Tages Anzeiger外部链接/德)

每天约有1200万个来自中国的包裹抵达欧盟国家 KEYSTONE

欧盟计划对廉价进口产品征收统一税金

瑞士德语广播电视SRF网站5月21日报道了“欧盟计划对廉价进口商品包裹征收统一关税”的消息。文章写道：为了防止来自中国的包裹泛滥，欧盟希望对包裹征收税金。

去年，每天约有1200万个来自中国的包裹抵达欧盟国家，而且这一趋势还在不断上升。欧盟委员会正在考虑对来自中国在线购物(Temu或Shein)征收每个包裹最高两欧元的统一税金，以填补“增加的监控成本”。政界人士认为，欧洲的海关和市场监管系统原本不是为如此大量的廉价商品而设计的。

在欧盟，价值150欧元以上的货物才需要纳税。因此，Temu专注于小批量货物。

“Temu往往将大宗货物分成若干小宗货物，这可能是为了避免交税。” Isabel Pfaff，SRF 经济类节目编辑

2欧元的费用专门针对直接交付给客户的包裹。如果包裹装在集装箱里运抵各国仓库，然后再进行分发，收费则仅0.5欧元。欧盟希望通过这项规定，鼓励更多包裹走仓库分发的途径，这样可以更好地控制货物的质量和安全。(SRF外部链接/德)

在中国，宣传部门的幕后推手是党国。 swissinfo.ch

中国的魅力攻势：系统性软实力

瑞士德语广播电视SRF网站5月21日发布文章《中国的魅力攻势：系统性软实力》，报道了“瑞士首都伯尔尼开设首家中国文化中心(China Culture Center)”的消息。

除了办公室、会议室和展览空间外，伯尔尼中国文化中心还设有两间教室，以供教授汉语、茶文化、书法和传统音乐。在该中心日前举办的“茶和天下”活动中，中心负责人崔可向前来观看茶艺表演的25名嘉宾讲到：“茶反映了中国人的性格：温和、谦虚、善良、友好…… 和平与和谐是中国文化的基本价值观。”

中国正在向全世界传播其文化。该中心是中国发展软实力的一部分吗？SRF引用了崔可对此的回答：许多国家都有类似的文化机构。瑞士在海外也很活跃。通过Pro Helvetia等组织，瑞士也在各地推广自己的文化。

“在中国，宣传部门的幕后推手是党国，其目标并不总是与瑞士的民主相一致。” Ralph Weber，巴塞尔大学教授、中国问题专家

文化中心的目的仅仅停留在传播文化吗？瑞士中国问题专家Ralph Weber认为，文化是其中的一部分，但此类机构的目的是“加强中国的国际影响力”-这些中心的中国总部网站上明确说明了这一点。

今年是中瑞建交 75 周年。伯尔尼中国文化中心将在未来几个月内正式开放。(SRF外部链接/德)

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相关内容 讨论 提问者： Aylin Elçi 你所在的国家是如何治疗精神疾病的？ 大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？ 参与讨论 6 赞 查看讨论

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