瑞士媒體：瑞士人說《哪吒2》

《哪吒2》 國際預告片 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。《哪吒2》即將登陸瑞士，這部中國影史票房第五高的影片成功，不僅僅源於中國觀眾對本土文化的偏愛；前中國人民解放軍大校週波表示，中國的崛起​​並非威脅，而是基於實力的自然發展；中美兩國近日就貿易戰中的關鍵問題達成初步協議，標誌著雙方在緩解關係方面邁出重要一步。

11 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

瑞士人說《哪吒2》

6月26人瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF圍繞中國電影《哪吒2》進行了報導：《哪吒2》即將登陸瑞士。這部影片自年初上映以來，票房已突破20億美元，成為中國影史票房第五高的影片，並超越了迪士尼的《飛屋環遊記2》。其成功不僅源自於中國觀眾對本土文化的偏愛，也得益於中國政府推動國產電影發展的政策支持，例如2021年五年計畫中規定「每年十部大片，國產片佔比需在55%以上」的目標。

這部電影延續了六年前《哪吒鬧海》的故事，講述了一個被認為是惡魔轉世的孩子，在成長過程中掙扎於善惡之間，最終面對邪惡的龍王並展現出英雄本色。第二部緊接著第一部的結尾，繼續講述龍王復仇的故事，情節緊湊，情感深刻。

這類融合神話與現代科技的影片深受華人觀眾的喜愛，尤其是那些具有愛國色彩的作品，如《紅海行動》等。這些影片不僅製作精良、特效出色，也體現了中國文化和價值觀。與好萊塢超級英雄不同，中國的「超級英雄」多來自軍隊或傳統神話。

隨著中美關係變化以及疫情的影響，中國逐漸減少了對好萊塢影片的引進，轉而專注發展本土電影產業。如今，中國不僅掌握了先進的電影製作技術，也積極拓展國際市場。儘管目前歐洲觀眾接觸中國大片的機會有限，但未來中國電影可望在全球獲得更大影響力。 ( SRF外部链接/德)

世界應該害怕中國嗎？ KEYSTONE

一位前中國軍官告訴世界不要怕中國

6月27日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，前中國人民解放軍大校、現清華大學戰略與安全研究中心研究員週波在國際舞台上罕見地為中國發聲，向世界解釋中國的戰略意圖。

他在新加坡香格里拉對話會上積極與外國記者和代表交流，展現出與傳統中國宣傳不同的理性與自信。他強調，中國的崛起​​並非威脅，而是基於實力的自然發展。他批評美國在國際法上的雙重標準，並指出中國軍隊的強大使其更有能力捍衛國家主權，即使這可能引發與美軍的緊張局勢。

周波在他的新書《世界應該害怕中國嗎？ 》中收錄了他過去的百餘篇文章，回應了外界對中國崛起的擔憂。他認為，這種恐懼主要源自於美國對自身衰落的焦慮，並將這種不安投射到中國身上。儘管他淡化了中國國內關於美國遏制中國的論調，但也承認美國不會輕易撤出東亞。

“美國削弱盟友信任的行為反而讓中國受益。” 周波

在全球戰略方面，周波主張中國應保護海外利益並承擔更多國際責任，但否認中國有意成為全球警察。他說中國未參與紅海軍事行動的原因是後勤力量有限，而非戰略迴避。儘管中國在吉布地設有唯一海外軍事基地，但他對中國是否會建立更多基地保持謹慎態度，強調成本高且受國際壓力影響。

面對外界對中國在亞洲擴張勢力範圍的指責，週波堅稱中國不需要勢力範圍，因為其影響力已俱全球性。他承認，中國的強大可能引發週邊焦慮，如印度、菲律賓和台灣的擔憂，但他堅持中國的崛起​​至今是和平的。他提出關鍵在於如何在強大與仁慈之間取得平衡，避免走向霸權。他坦言，這對中國軍隊而言是全新的挑戰，儘管這番話可能被批評者視為潛在威脅。 ( NZZ外部链接/德)

2025年5月美中兩國在瑞士日內瓦舉行雙邊會談。 Keystone / Eda / Pool / Martial Trezzini

中美在貿易戰中達成一致，但爭議仍在繼續

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)6月27日報，中美兩國近日就貿易戰中的關鍵問題達成初步協議，標誌著雙方在緩解緊張關係方面邁出重要一步。根據協議，中國將恢復向美國出口稀土，美國則同意重新向中國出口飛機引擎和晶片製造軟體。這項互惠安排有助於緩解兩國在關鍵產業鏈上的瓶頸問題。

儘管如此，該協議仍屬臨時性緊急措施，主要解決最迫切的供應問題。中美尚未就全面取消關稅達成協議。目前，中國對美商品的附加關稅降至10%，而美國對中國產品仍徵收30%。若未來幾週未達成更廣泛協議，4月實施的懲罰性關稅將於8月12日重新生效，屆時中國商品將面臨145%的美方關稅，而美國產品也將遭遇125%的中方關稅。

協議是在5月和6月初於日內瓦和倫敦舉行的會談基礎上達成的。美國商務部長盧特尼克(Lutnick)宣布，一旦中國恢復稀土供應，美國將立即解除反制措施。中國方面則強調出口仍需符合相關法律規定。

「一旦中國恢復稀土供應，我們將立即解除反制措施。」 美國商務部長盧特尼克(Lutnick)

此外，美國也正在與十個國家進行貿易談判，試圖在7月9日前達成協議，以避免重新徵收高額關稅。總統川普表示，與印度的協議已接近完成。如果在7月9日之前無法與個別國家達成協議，川普打算向這些國家強加條款。 ( NZZ外部链接/德)

参与调查 我们希望您能配合我们完成一份关于《瑞士媒体关于中国的报道》每周短讯的调查，与我们分享您的想法。 您的反馈将用于改进我们的内容。只需5分钟。调查均可匿名进行。 ≫ 回答调查问卷外部链接

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 世界上每六个人中就有一个生活在孤独中 此内容发布于 在数字时代，我们可以通过视频与异国他乡的亲人实时交流。但你知道吗？恰恰是这样的便利阻断了人们面对面的沟通渠道。全世界每六个人中就有一个人生活在孤独中。 更多阅览 世界上每六个人中就有一个生活在孤独中

相关内容

相关内容 格劳宾登州是瑞士最宜居之地 此内容发布于 在网上，瑞士账户是令人羡慕的IP地址。那在瑞士境内，这个IP在哪里呢？五年一度的调查显示，格劳宾登州的居民身体健康、心情愉悦、压力小、睡眠足，是名副其实的幸福地。 更多阅览 格劳宾登州是瑞士最宜居之地

相关内容

相关内容 瑞士小镇拒绝在火车站安装监控摄像头 此内容发布于 伊韦尔东市、洛桑和沃韦等三座沃州城市一直受到毒品交易的不良影响。为此，沃韦市议会于年初提出给火车站区域安装摄像头，对违法犯罪进行打击，可当地居民并不认同。 更多阅览 瑞士小镇拒绝在火车站安装监控摄像头

相关内容

相关内容 苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首 此内容发布于 根据国际教育市场咨询公司QS最新发布的全球高校排名，苏黎世联邦理工学院继续稳坐欧洲境内最佳高校的位置。与去年相比，榜单中另外9所瑞士大学的排名有升有降。 更多阅览 苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Jessica Davis Plüss 你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？ 人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？ 参与讨论 23 赞 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

无法保存您的订阅。 请再试一次。 即将结束 请确认您的电子邮箱地址。 我们刚刚给您寄出了一封邮件，请点击邮件内的链接，完成订阅程序。 瑞士媒体有关中国事件分析 - 每周发到您的收件箱。 瑞士广播电视集团(SRG SSR)的隐私政策提供了有关数据处理的附加信息。 注册后，您将收到我们欢迎信息系列及每年最多六次更新。 我同意订阅瑞士资讯SWI swissinfo.ch时事通讯的数据处理政策。 订阅

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于7月10日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部