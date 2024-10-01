瑞士将在主要城市间拓展夜间城际铁路网络

瑞士联邦铁路公司计划铺设综合性夜间城际铁路网络。 Keystone-SDA

瑞士联邦铁路公司(SBB)目前正计划从2026年底开始，在瑞士全境范围内铺设周末夜间网络。据瑞士媒体CH Media报道，作为其"2027年愿景"的一部分，瑞士联邦铁路公司希望在苏黎世、巴塞尔和日内瓦湖区等主要城市间打造更为便利的通途。

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夜间城际列车将在苏黎世和日内瓦之间贯穿运行，中转枢纽会设于在奥尔滕(Olten)。据瑞士联邦铁路公司介绍，该公司将以奥尔滕为汇聚点，从该站点提供开往四面八方的列车。

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与此同时，连接苏黎世、巴塞尔和日内瓦机场的火车班次也将有所增加。瑞士联邦铁路公司已计划在2024/25年冬季，试行开通两班往返于苏黎世和伯尔尼之间的夜间城际列车，其中一班于凌晨3点从伯尔尼始发的列车，在抵达苏黎世总站后将继续行驶延申至苏黎世机场。

此外，苏黎世、巴塞尔、卢塞恩和瑞士东部等地区现有的夜间城市快捷(S-Bahn)列车服务时间也将有所延长。通过这种方式，瑞士联邦铁路公司希望为深夜不归的夜猫子们、以及必须在清晨赶飞机的旅客群体提供汽车以外的选择。目前尚不清楚该公司是否会在工作日推出24小时全天候列车服务。