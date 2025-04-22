瑞士洗钱与恋童案增多

威胁、洗钱与恋童犯罪案件数量上升。 Keystone-SDA

瑞士联邦警察局(Fedpol)发布的2024年度报告显示，瑞士去年疑似洗钱案件、针对公务人员的威胁报告以及恋童犯罪案件数量均有所上升，部分类别增长幅度显著。

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瑞士洗钱举报办公室(MROS)收到的报告数量多年来持续大幅增加。与前一年相比，该机构登记的与洗钱和资助恐怖主义相关的可疑交易报告增长了27.5%。

在新冠防疫措施取消后，威胁案件曾一度下降，但去年略有回升。2024年，联邦警察局共收到并处理了689起威胁举报。根据联邦警察局周四(4月11日)发布的年度报告，这些威胁内容令人担忧，措辞尤其激烈。

有关部门还记录了更多与瑞士有关联的疑似恋童犯罪举报案件。