瑞士洗钱与恋童案增多
瑞士联邦警察局(Fedpol)发布的2024年度报告显示，瑞士去年疑似洗钱案件、针对公务人员的威胁报告以及恋童犯罪案件数量均有所上升，部分类别增长幅度显著。
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瑞士洗钱举报办公室(MROS)收到的报告数量多年来持续大幅增加。与前一年相比，该机构登记的与洗钱和资助恐怖主义相关的可疑交易报告增长了27.5%。
在新冠防疫措施取消后，威胁案件曾一度下降，但去年略有回升。2024年，联邦警察局共收到并处理了689起威胁举报。根据联邦警察局周四(4月11日)发布的年度报告，这些威胁内容令人担忧，措辞尤其激烈。
有关部门还记录了更多与瑞士有关联的疑似恋童犯罪举报案件。
瑞士的《反洗钱法》外部链接旨在防止洗钱和恐怖主义融资活动，适用于金融机构和特定非金融业务。同时瑞士依托跨国合作机制，并实施严格的客户尽职调查制度。
中国于2024年通过新修订的《反洗钱法》外部链接，将上游犯罪范围扩大至所有刑事犯罪，明确金融及特定非金融机构的责任，并引入风险为本的监管框架。同时，《金融机构反洗钱规定》外部链接要求报告大额和可疑交易。监管力度正逐步接轨国际标准，增强跨境合作能力。
瑞士打击恋童犯罪的法律主要依据《瑞士刑法典》外部链接（Strafgesetzbuch, StGB）。其中针对未成年人的性犯罪行为，如猥亵儿童、儿童色情制品的制作与传播等，都有明确的刑事处罚规定。
中国则通过刑法明文规定强奸、猥亵未成年人的具体惩处条款外部链接，并强调网络空间治理与从业禁止机制，形成威慑。
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