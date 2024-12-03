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瑞士电动汽车保有率仅有4.1%

电动汽车在瑞士相对少见。
电动汽车在瑞士相对少见。 Keystone-SDA

在刚刚结束的第29届联合国气候变化大会上，中国的新能源汽车作为贵宾指定用车，为各国参会元首及贵宾提供了通勤服务。据国际能源署预测，未来十年，电动汽车需求激增将重塑全球汽车业。目前，电动汽车在瑞士保有量非常有限，市场开发潜力巨大。

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Keystone-SDA/ds

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根据瑞士能源与地质影响(Energie Schweiz and Geoimpact)发布的能源报告(德)外部链接，电动汽车在瑞士仍属于小众车型。目前，完全依靠电力驱动的注册车辆仅占比4.1%，各州之间差异巨大。

楚格以8.7%的电动汽车保有量遥遥领先于苏黎世州(5.2%)和沃州(4.3%)。乌里州(2.8%)、日内瓦州(3.0%)及纳沙泰尔州(3.0%)电动汽车占比最低。

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