瑞士科学家发现：犬类显著改变室内空气质量
养宠物犬之前，人们也许会考虑居住条件是否允许，经济条件能否承受，时间和精力是不是足够分配，但很少有人会考虑：犬类会影响家庭空气质量。洛桑的一项研究首次测量了人类的四足伙伴带入室内的气体、颗粒物及微生物。
研究表明，处于静止状态的大型犬呼出的二氧化碳量与一位成年人相当。氨气释放量也相仿。这种气体在蛋白质分解过程中产生，通过皮肤及呼吸释放。
数据显示，犬类对空气中的颗粒物影响最为显著。当它们抖动身体、抓挠及抚摸时，会扬起大量灰尘、花粉、植物残留物及微生物。大型犬在同一个空间中释放的微生物量是人类的两到四倍。
这些动物像移动的“搬运工”，将室外的生物物质搬入室内，并通过肢体活动扩散至房间各处。不过，研究人员指出，室内颗粒物多样性增加不一定是坏事。一些研究显示，与多种微生物接触可激发免疫系统发育，尤其有益于儿童。
与臭氧发生化学反应
另一个研究焦点是室内的化学反应。从室外进入室内的臭氧与皮脂发生反应，形成醛类或酮类等新物质。人类皮肤皮脂中的角鲨烯在此过程中起着关键作用。
犬类自身不会分泌角鲨烯。不过，人类抚摸宠物犬时，将皮肤残留物转移至宠物的毛发。这些皮脂残留物同样会与臭氧发生反应。不过，犬类产生的臭氧反应物比人类平均少约40%。
该研究团队在弗里堡洛桑联邦理工学院一个受控环境仓中完成了数据测量。团队对两组实验犬进行了分析：一组包括三只大型犬(獒犬、藏獒和纽芬兰犬)；另一组为四只小型犬(吉娃娃)。该研究已由《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)期刊发表。
