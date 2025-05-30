瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

对许多老年人来说，儿女搬走后，公寓会突然变得空空荡荡。一项瑞士调研显示，尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。

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瑞士处在“黄金年龄段”(即45到79岁)的人群通常拥有超出本身需求的居住空间。Holger Hohgardt博士在5月26日苏黎世应用科技大学发表的相关研究中写道：“当子女们纷纷搬走或者退休以后，许多人忽然多出许多空间。”

这部分人常常准备搬进更小的空间生活。例如，30%的受访者考虑减少居住面积。原因包括子女搬出独立、退休或自家房屋翻新。人们还渴望更安静的居住环境，便捷的交通以及更便宜的租金。

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然而，据研究显示，瑞士往往缺少合适的房源。例如，瑞士缺乏相应的数字置换平台，多代同堂住房或房产改建机会。

研究报告作者表示：“在这个人生阶段顺利更换住房需要地方政府及企业更多切实的投入。例如，试点项目的推出或市政住房政策的制定。“

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据研究人员解释：“这是因为地方住房体系鼓励稳定而非变更。”这也就意味着对于许多年轻人来说，过高的房价、有限的房源和苛刻的融资要求让他们的置业梦想遥不可及。

该研究由苏黎世应用科技大学、瑞士联邦住房办公室、瑞士法语房地产行业协会及瑞士房主协会合作开展，时间跨度为2022年至2025年。