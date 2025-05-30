瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

对许多老年人来说，儿女搬走后，公寓会突然变得空空荡荡。一项瑞士调研显示，尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士处在“黄金年龄段”(即45到79岁)的人群通常拥有超出本身需求的居住空间。Holger Hohgardt博士在5月26日苏黎世应用科技大学发表的相关研究中写道：“当子女们纷纷搬走或者退休以后，许多人忽然多出许多空间。”
这部分人常常准备搬进更小的空间生活。例如，30%的受访者考虑减少居住面积。原因包括子女搬出独立、退休或自家房屋翻新。人们还渴望更安静的居住环境，便捷的交通以及更便宜的租金。
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瑞士的住房紧缺到底到什么地步了
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苏黎世可能是最难找房的地方，尤其是市区内，更是一房难求。苏黎世的例子在瑞士有多大的代表性？哪些因素导致了瑞士的住房短缺？住房短缺的趋势是什么？
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然而，据研究显示，瑞士往往缺少合适的房源。例如，瑞士缺乏相应的数字置换平台，多代同堂住房或房产改建机会。
研究报告作者表示：“在这个人生阶段顺利更换住房需要地方政府及企业更多切实的投入。例如，试点项目的推出或市政住房政策的制定。“
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无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭
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在许多国家，年轻人买房变得越来越困难。瑞士也不例外。我们将深入剖析这个对买家极其不友好的房地产市场，以及这对下一代意味着什么。
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据研究人员解释：“这是因为地方住房体系鼓励稳定而非变更。”这也就意味着对于许多年轻人来说，过高的房价、有限的房源和苛刻的融资要求让他们的置业梦想遥不可及。
该研究由苏黎世应用科技大学、瑞士联邦住房办公室、瑞士法语房地产行业协会及瑞士房主协会合作开展，时间跨度为2022年至2025年。
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冰川崩塌，瑞士布拉滕村大面积遭掩埋
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本周三下午(5月28日)，一场冰川的巨大崩塌，将瓦莱州勒奇谷(Lötschental)布拉滕村(Blatten)的大部分地区掩埋在冰、泥和碎石之下。多栋房屋被摧毁，所幸无人受伤。
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瑞士联邦外交部长赴香港出席国际调解论坛
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5月30日，瑞士联邦外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)将在香港参加一个近60个国家的代表出席的国际调解论坛。
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阿彭策尔州村庄被誉为瑞士的“闪电之都”
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去年，瑞士内阿彭策尔州(Appenzell Inner Rhodes)的高登山区(Gonten)每平方公里雷击次数最多。该州东部的另外两个市镇雷电出现频率也很高。
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低利率点燃瑞士人购房置业梦想
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在乡间拥有一栋独立住宅一直是瑞士人心中的梦想。不断下调的利率重新燃起了人们的希望。因此，住房价格可能会继续上涨。
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健康调查：逾半数瑞士男性超重
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瑞士2022年健康调查的结果揭示了两性健康差距：55%的女性和44%的男性长期忍受着至少一种慢性疾病。同时，52%的瑞士男性有超重问题(包括肥胖症)，该比例在女性中为34%。
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瑞士人愈发质疑传统性别角色
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越来越多的瑞士人开始对传统性别角色提出质疑。而公众对同性伴侣抚养孩子的接受度在十年内上升了25个百分点。
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圣莫里茨-瑞士顶级豪宅聚集地
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圣莫里茨(St Moritz)是瑞士顶级豪宅的所在地，每平米起价约43’000瑞郎(约合人民币37万元/平米)。
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绝大多数瑞士人支持16岁以下青少年社交媒体禁令
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在瑞士近期的一项调查中，约80%的受访者赞成针对16岁以下青少年推行社交媒体禁令。
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瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案
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伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案。5人被控诱骗100余名中国女性到瑞士充当性工作者进行剥削。该案件将于近期提交法庭审理。
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卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入
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与去年同期相比，今年4月，在卢塞恩市中心天鹅广场(Schwanenplatz)停靠的旅游大巴减少了三分之二。据相关部门表示，这是4月1日开始征收旅游大巴停车税后立竿见影的效果。
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在瑞士，想买房，没遗产……
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为了购买住房，瑞士人常常要靠遗产。但遗产往往来得太迟…… 随着房地产价格的持续上涨，凑钱购房变得越来越困难。
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老年合租公寓是养老院的另一选择吗？
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现在瑞士人入住养老院的时间越来越晚，老年人的居住方式也在发生变化。集体生活的理念又开始在社会上抬头--当然在瑞士的这种搭伙同住也是讲质量的。
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