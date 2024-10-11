瑞士锡永教区宣布针对性侵的行动计划

锡永教区制定了一个处理性侵问题的行动计划。该教区在周二(10月8日)发布的新闻稿中详细介绍了相关措施，其目的是从受害者利益出发解决问题。
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锡永教区的行动计划旨在使咨询系统更加专业化，改善记录保存和预防措施，并加强与受害者协会的合作。具体来说，该教区法语区的性侵咨询师将在巴黎天主教神学院接受相关培训，同时还将向教牧人员颁布一份以防止任何虐待为目的的良好行为准则。
名为《敢于谈论此事》的一份新传单还详细列出了四个主要地点，教会的性侵受害者可以在那里“得到倾听、支持或疏导”。教区称正在向各个堂区分发这份传单。
Vicario咨询公司对锡永教区内的性侵管理问题进行了了外部评审，并于今年6月发布和展示了审查报告，这些措施就是针对该报告提出的。报告中特别指出了该教区在倾听受害者时表现出的“惊恐、不解且缺乏支持的”态度，以及“在处理案件时的体制惰性和缺乏后续行动的积极性”。
对此，锡永教区承诺实施一个行动计划。教区代理主教皮埃尔-伊夫·马雅尔(Pierre-Yves Maillard)表示：“我们希望将受害者置于问题的核心，因为他们是我们必须首先考虑的对象。”
迈向历史研究
审查还收集了“数份令人不安的相关证词”，表明1929-1983年在瓦莱州南部的菲伊(Fully)堂区，在一名堂区神父主持期间“可能发生过多次性侵问题”。
周二锡永教区宣布，他们还在和弗里堡大学教会史教授联系，准备对这一情况展开一项历史调查。
更多审查
瑞士各天主教机构也在开展其他审查。直接隶属于梵蒂冈的圣莫里斯修道院(Abbey of St-Maurice)虽不属于锡永教区，但也委托了一个独立工作组做类似的审查。预计结果将在2025年中期公布。
这些审查都是在苏黎世大学受三家天主教机构委托做的一项研究后进行的。据研究人员统计，自20世纪中期以来瑞士发生过1002起性侵案件。按照他们的看法，这不过是冰山一角，因大多数案件未曾被举报，相关文件也已被销毁。
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