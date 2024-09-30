立足瑞士 报道世界
登录
新闻

瑞士首例新冠疫苗副作用损害得以赔偿

瑞士政府首次为新冠疫苗接种造成的损害支付赔偿。
瑞士政府首次为新冠疫苗接种造成的损害支付赔偿。 Keystone-SDA

瑞士首次有人因接种新冠疫苗造成的损害获得经济补偿。其中包括赔偿金12’500瑞郎(约合人民币104’163元)，损害赔偿1’360瑞郎(约合人民币11’333元)。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

瑞士联邦内政部(FDHA)发言人在接受Keystone-SDA新闻社采访时证实，内政部已经批准了第一笔新冠疫苗损害补偿金的支付。该消息由《一瞥报周日版》(Sonntagsblick)最先报道。

内政部发言人进一步解释说，赔偿金补偿的是收入损失，但必须提供相关证明。损害赔偿则补偿当事人所受的病痛折磨。

迄今为止，内政部共收到赔偿申请320份。目前，50份待审查，30份正在细节审核阶段。获得补偿的前提是健康问题与疫苗接种之间必须存在因果联系。

2020年12月，瑞士政府启动了史上规模最大的疫苗接种活动，呼吁所有国民接种疫苗预防新冠病毒。根据官方数据，瑞士因感染新冠病毒死亡的人数超过了14’000人。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
30
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
86
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
44
47 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

2025年，瑞士医疗保险缴费将平均上浮6%。

相关内容

瑞士医疗保险费2025年将上涨6%

此内容发布于 瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health, FOPH)表示，瑞士医疗保险费将在2025年平均上涨6%。月平均保费将达到378.70瑞郎(约合人民币3145元)。

更多阅览 瑞士医疗保险费2025年将上涨6%
继沙夫豪森州警方发现多人在位于其辖区内Merishausen镇的一处森林小屋内首次使用“Sarco”自杀胶囊舱后，其中一名涉案嫌疑人遭拘留。

相关内容

谁是“Sarco”自杀胶囊舱在瑞士的第一个使用者？

此内容发布于 一名涉嫌在瑞士非法使用“Sarco”自杀胶囊舱而被警方现场逮捕的一人现已依法被取保候审。沙夫豪森州检察官办公室表示，本周早些时候被警方拘捕的其余数人，目前均已获释。

更多阅览 谁是“Sarco”自杀胶囊舱在瑞士的第一个使用者？
安聯專家警告稱，從實際情況來看，瑞士人資產前景將會更加黯淡。

相关内容

美國超越瑞士登頂全球財富排名榜首，台灣則位居第五

此内容发布于 瑞士可謂富而無驕，國民人均財富已高達24.1萬瑞郎(約合人民幣199.34萬元)；但金融服務及保險業巨擘安聯集團(Allianz)最新發布的年度全球財富報告(Global Wealth Report)顯示，美國人的財富更為豐厚。

更多阅览 美國超越瑞士登頂全球財富排名榜首，台灣則位居第五
安联专家警告称，从实际情况来看，瑞士人资产前景将会更加黯淡。

相关内容

美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五

此内容发布于 瑞士可谓富而无骄，国民人均财富已高达24.1万瑞郎(约合人民币199.34万元)；但金融服务及保险业巨擘安联集团(Allianz)最新发布的年度全球财富报告(Global Wealth Report)显示，美国人的财富更为丰厚。

更多阅览 美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五
肉商领头人：尽管肉类消费稳定，但行业仍面临压力。

相关内容

尽管肉类消费稳定，瑞士肉商仍面临压力

此内容发布于 瑞士肉类协会(Swiss Meat Association)会长表示，尽管肉类消费稳定，但肉商面临的压力越来越大。Daniel Schnider认为，收购和兼并是主要原因。

更多阅览 尽管肉类消费稳定，瑞士肉商仍面临压力
瑞士与中国协商优化自由贸易协定。

相关内容

瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判

此内容发布于 瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)于9月23日启动了有关“优化”中瑞自由贸易协定的谈判。X平台上的帖文称，帕姆兰与中国商务部长王文涛进行了线上会议。

更多阅览 瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判
凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)将出席苏黎世电影节。

相关内容

苏黎世电影节20年：众星即将云集

此内容发布于 今年10月3日，苏黎世电影节将迎来二十周年庆典，届时众星云集。凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)都会带来自己的电影新作并领取奖项。

更多阅览 苏黎世电影节20年：众星即将云集
瑞士常住人口突破900万大关。

相关内容

瑞士人口冲破900万大关

此内容发布于 截至今年6月底，瑞士常住人口首次突破900万。瑞士联邦统计局(FSO)9月19日公布的数据显示，截至第二季度末，共有9’002’763人在瑞士常住。

更多阅览 瑞士人口冲破900万大关

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Photo of a woman with mask in hospital treating a man

相关内容

条分缕析：我们需要担心新冠疫情卷土重来吗？

此内容发布于 新冠再次成为新闻热点。本周，瑞士和美国发布了今年冬季的新冠疫苗接种建议。面对较为有限的新冠病例增长，瑞士和其他国家正在如何应对这一令人担忧的趋势呢？

更多阅览 条分缕析：我们需要担心新冠疫情卷土重来吗？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团