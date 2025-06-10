瑞银经济学家上调2025年经济增长预期

瑞银集团(UBS)经济学家上调了对2025年瑞士国内生产总值(GDP)增长的预期。不过，由于担忧美国可能加征关税，他们对2026年的预测则更为悲观。
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根据这家银行业巨头6月2日发布的声明，专家预计，扣除体育赛事影响后，2025年瑞士国内生产总值增速将达1.3%，高于此前预测的1.0%。
经济增长受到今年头三个月良好表现的推动。联邦经济事务秘书处(SECO)同日公布的数据显示，瑞士第一季度(1月至3月)国内生产总值比上一季度增长0.8%，不计体育赛事影响，而初步估值为0.7%。
不过，美国总统特朗普在4月初高调宣布的“解放日”可能会改变这一前景。瑞银指出：“未来几个季度，美国征收关税可能对出口造成负面影响，尤其是由于市场提前反应的对冲作用，因此国内生产总值很可能陷入停滞。”他们预计要到明年才可能恢复增长。
至于2026年，经调整后的国内生产总值增幅预计仅为1%，低于此前预计的1.2%。
瑞银经济学家警告称，未来几个月若无法如预期般稳定贸易关系，“全球经济衰退的可能性不容排除”。瑞士经济亦难以独善其身，届时外国贸易对经济的贡献将转为明显负值。
联邦经济事务秘书处(SECO)公布的数据显示，2025年第一季度瑞士国内生产总值(经日历与季节调整后)为约2169亿瑞郎，较上一季度增长0.8%。这一增幅略高于早前预估的0.7%，反映出年初经济活动的复苏动力强于预期。
此次增长得益于多个行业回暖，尤其是服务业和出口导向型制造业的表现强劲。虽然物价因素未计入该名义国内生产总值数据，但从趋势来看，实际增长水平同样积极，奠定了全年经济表现的基础。
尽管开年形势良好，联邦经济事务秘书处提醒市场仍需警惕外部不确定性，包括全球贸易局势、美中经济关系走向及欧洲通胀趋势。这些因素或将影响瑞士下半年经济增长的稳定性。
信息来源：联邦经济事务秘书处外部链接
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