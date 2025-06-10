瑞银经济学家上调2025年经济增长预期

瑞银经济学家上调2025年瑞士的经济增长预期。 Keystone-SDA

瑞银集团(UBS)经济学家上调了对2025年瑞士国内生产总值(GDP)增长的预期。不过，由于担忧美国可能加征关税，他们对2026年的预测则更为悲观。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en UBS economists more confident about Swiss economy in 2025 更多阅览 UBS economists more confident about Swiss economy in 2025

Français fr Les économistes d’UBS davantage confiants pour l’économie en 2025 原版 更多阅览 Les économistes d’UBS davantage confiants pour l’économie en 2025

相关内容

根据这家银行业巨头6月2日发布的声明，专家预计，扣除体育赛事影响后，2025年瑞士国内生产总值增速将达1.3%，高于此前预测的1.0%。

经济增长受到今年头三个月良好表现的推动。联邦经济事务秘书处(SECO)同日公布的数据显示，瑞士第一季度(1月至3月)国内生产总值比上一季度增长0.8%，不计体育赛事影响，而初步估值为0.7%。

不过，美国总统特朗普在4月初高调宣布的“解放日”可能会改变这一前景。瑞银指出：“未来几个季度，美国征收关税可能对出口造成负面影响，尤其是由于市场提前反应的对冲作用，因此国内生产总值很可能陷入停滞。”他们预计要到明年才可能恢复增长。

至于2026年，经调整后的国内生产总值增幅预计仅为1%，低于此前预计的1.2%。

瑞银经济学家警告称，未来几个月若无法如预期般稳定贸易关系，“全球经济衰退的可能性不容排除”。瑞士经济亦难以独善其身，届时外国贸易对经济的贡献将转为明显负值。

瑞士2025年初经济表现稳健 联邦经济事务秘书处(SECO)公布的数据显示，2025年第一季度瑞士国内生产总值(经日历与季节调整后)为约2169亿瑞郎，较上一季度增长0.8%。这一增幅略高于早前预估的0.7%，反映出年初经济活动的复苏动力强于预期。 此次增长得益于多个行业回暖，尤其是服务业和出口导向型制造业的表现强劲。虽然物价因素未计入该名义国内生产总值数据，但从趋势来看，实际增长水平同样积极，奠定了全年经济表现的基础。 尽管开年形势良好，联邦经济事务秘书处提醒市场仍需警惕外部不确定性，包括全球贸易局势、美中经济关系走向及欧洲通胀趋势。这些因素或将影响瑞士下半年经济增长的稳定性。 信息来源：联邦经济事务秘书处外部链接