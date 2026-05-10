X平台遭法国调查 马斯克口无遮拦反挨同志团体控告

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（法新社巴黎9日电） 法国检方正在调查社群平台X可能涉及违法情事，X平台老板马斯克（Elon Musk）今天猛烈抨击法国司法机关，而所用言语引发法国同志权益团体对他提告。

法国检方在2025年1月展开调查，针对X平台涉嫌干预法国政治进行侦办；后来调查范围扩大至是否涉嫌参与散播儿童性虐待影像、深度伪造（deepfakes）色情影片，以及否认纳粹大屠杀等内容。

针对法国最新阶段调查的贴文，马斯克昨天以法文回应：「有关贴文比巧克力欧元还假，比穿萤光芭蕾裙的火鹤还娘！」

法国倡议团体「停止恐同」（Stop Homophobie）针对马斯克这项最新发言，向司法单位提出控告。此团体律师戴秀里尔（Etienne Deshoulieres）告诉法新社说，被告「公开侮辱一群人，只因为这群人的性取向或性别认同」。

此案接受调查的对象还包括前X执行长雅克里诺（Linda Yaccarino）。

法国司法机关最近一次非正式约谈马斯克与雅克里诺，两人皆传唤不到。

2月中旬法国检调突击X平台在巴黎的办公室，之后马斯克贴文指骂法国司法人员「智障」。当时X平台谴责法国相关单位具有政治动机、滥用司法，并否认有任何不当行为。

法新社对马斯克最新发言向X平台查询，但X拒绝评论。（编译：纪锦玲）