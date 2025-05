« Oui, Céline Dion est à Bâle », confirme Jean-Marc Richard

Keystone-SDA

La rumeur ne faisait qu'enfler depuis des jours. Céline Dion est à Bâle, a confirmé le commentateur romand de l'Eurovision Jean-Marc Richard au 19h30 sur la RTS. "Mais cela ne veut pas dire qu'elle sera sur scène", pondère-t-il.

(Keystone-ATS) Jean-Marc Richard s’est toutefois montré optimiste. « A mon avis, elle y sera. Réponse sur le coup de 22h00 ».

Céline Dion compte parmi les stars les plus célèbres dans le monde. Elle a rempli les plus grandes salles avec ses concerts et s’est produite pendant des années à Las Vegas.

En revanche, on semble presque avoir oublié que la Canadienne a posé la première pierre de sa carrière au Grand Prix Eurovision de la Chanson (aujourd’hui ESC) en remportant le concours pour la Suisse en 1988, grâce au titre « Ne partez pas sans moi », écrit par le compositeur turco-suisse Atilla Sereftug et la parolière tessinoise Nella Martinetti.