“Tu t’en sors?” ou comment s’amuser en toute sécurité la nuit

2 minutes

(Keystone-ATS) Comment faire la fête le soir et rentrer chez soi en toute sécurité. C’est le thème de la campagne nationale de prévention lancée lundi à l’attention des jeunes amateurs de sorties nocturnes. Cette sensibilisation se décline en trois conseils: think, stay, help.

Les fêtes de la nuit sont souvent un must pour les jeunes. Mais souvent, elles sont le théâtre d’insultes, de harcèlement, de menaces et de violences physiques pouvant aller jusqu’à de graves infractions comme des viols ou des coups de couteau.

La campagne “Tu t’en sors ?” vise à ce qu’aucun soir de fête ne vire au cauchemar. Menée en collaboration avec les corps de police cantonaux et municipaux, elle s’adresse à tous ceux qui aiment sortir, soit aux auteurs potentiels, victimes, tiers et témoins, indique dans un communiqué la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC).

La campagne donne trois conseils: “You better think”, “Stay together” et “Help if you can” (www.tutensors.info). Concrètement, il s’agit de garder dans la mesure du possible le contrôle sur soi-même, éviter d’être complètement ivre, garder un oeil sur les boissons des uns et des autres, organiser les retours ou aider une personne harcelée ou en détresse. En risque d’escalade, ne pas hésiter à appeler la police au 117.

Sur sa page d’accueil, la PSC rappelle que l’unique responsable d’un acte de violence est celui qui le commet. La victime n’est pas coupable. La campagne nationale sera visible au moyen d’affiches et de distribution de dessous de verre. Certaines actions auront lieu dans des lieux bien fréquentés. Elle aura lieu jusqu’au 28 juin.