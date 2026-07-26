25’000 participants au slowUp de la Broye

Keystone-SDA

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La mobilité douce continue de faire des émules. L'engouement du public à la 4e édition du slowUp de la Broye, dimanche, le confirme. Malgré une averse avant le départ, les organisateurs ont compté près de 25'000 participants, à pied, en deux-roues, roller ou autre, à parcourir la trentaine de kilomètres fermés à la circulation motorisée.

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(Keystone-ATS) La manifestation enregistre une fréquentation en hausse par rapport à l’édition 2025, confirmant l’ancrage du slowUp de la Broye dans le calendrier des grands rendez-vous estivaux de la région, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Les neuf zones de fête réparties le long du parcours ont connu une très belle affluence tout au long de la journée.

Animations, restauration, musique, rencontres et activités pour petits et grands ont contribué à créer une ambiance chaleureuse et festive. Sur le plan de la sécurité, cette édition s’est aussi déroulée dans d’excellentes conditions. Les dispositifs mis en place ont parfaitement fonctionné et seules deux interventions mineures, sans gravité, ont nécessité l’intervention des secours.