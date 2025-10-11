5000 personnes manifestent sous tension à Berne pour la Palestine

Une manifestation pro-palestinienne et contre la guerre à Gaza a rassemblé plusieurs milliers de participants samedi à Berne. Des pétards et des engins pyrotechniques ont été allumés et en partie lancés contre les forces de l'ordre, qui ont répliqué.

(Keystone-ATS) La police bernoise, soutenue par celles de plusieurs autres cantons, a encerclé des manifestants aux abords du Palais fédéral puis est intervenue pour empêcher l’occupation de la gare principale. Des manifestants avaient annoncé leur intention de bloquer les voies, a annoncé la police sur X.

La police a fait usage à plusieurs reprises de gaz lacrymogène, de lances à eau et de balles en caoutchouc face aux éléments les plus déterminés, notamment des personnes encagoulées en tête du défilé. Il y a eu des dégâts «très importants», et les forces de l’ordre ont essuyé divers jets de projectiles, comme l’a constaté une journaliste de Keystone-ATS et comme l’ont indiqué les forces de l’ordre. Le rassemblement n’avait pas été autorisé.

Les manifestants, au nombre de 5000 environ, se sont retrouvés d’abord près de la gare avant de se rendre vers la Place fédérale. Au lendemain du cessez-le-feu conclu pour Gaza, ils ont lancé des slogans comme «Free, free Palestine» ou «From the river to the sea» (de la rivière à la mer), allumant des engins pyrotechniques et des pétards, en partie jetés en direction de la police présente en nombre.

Nombreux contrôles

Alors que les forces de l’ordre encerclaient un groupe de manifestants vers la Place fédérale, un feu a éclaté, nécessitant l’intervention des pompiers. Plusieurs centaines de personnes ont été emmenées dans les locaux de la police pour des contrôles d’identité.

La police a indiqué avoir en vain tenté d’établir le contact avec les organisateurs avant le rassemblement et tenté de dissuader de se rendre à la manifestation.

Le Palais fédéral était barricadé et les accès à de nombreuses rues ont été fermés. Alors que les escarmouches se poursuivaient dans la journée, les organisateurs ont indiqué sur Telegram que leur mobilisation ne se terminerait que lorsqu’eux-mêmes l’auraient décidé.

En début de soirée, des centaines de personnes continuaient à manifester devant la gare, malgré les nombreuses tentatives de dispersion de la police. Des dizaines de grenadiers ont été envoyés devant l’entrée principale du bâtiment pour empêcher une obstruction des voies. La circulation en ville a été largement restreinte.

Divers collectifs pro-palestiniens, des mouvements de gauche comme la Grève pour le Climat Suisse ou la Jeunesse Communiste avaient notamment relayé l’appel sur les réseaux sociaux. Des équipes d’Amnesty International étaient présentes sur place pour observer la situation.

En mai déjà, une manifestation non autorisée avait dégénéré dans la capitale fédérale. Des rassemblements importants pour la cause palestinienne et contre la guerre à Gaza se sont aussi multipliés en Suisse romande ces dernières semaines, en particulier à Genève et à Lausanne.