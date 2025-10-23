La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

844’000 personnes en Suisse ont des difficultés à lire et à compter

Keystone-SDA

En Suisse, 15% de la population âgée de 16 à 65 ans a du mal à lire, à compter et à résoudre des problèmes de calcul, soit environ 844'000 personnes. Elles ont tendance à gagner moins et à être moins professionnellement actives que l'ensemble de la population.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En outre, leur bien-être et leur participation à la vie sociale sont inférieurs à ceux des personnes ayant des compétences plus élevées, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la base de l’évaluation de l’OCDE des compétences des adultes (PIAAC).

Parmi les adultes ayant de faibles compétences, 46% n’ont pas de formation post-obligatoire. Plus de la moitié d’entre eux (56%) se trouvent dans le groupe d’âge de 46 à 65 ans.

Selon l’OFS, le manque de développement des compétences pourrait avoir des origines socio-économiques et familiales: seuls 12% des parents de ces personnes avaient des diplômes de formation supérieure, contre 34% pour l’ensemble de la population. Et 7% de ces parents étaient chômage, contre seulement 2% dans l’ensemble de la population (2%).

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision