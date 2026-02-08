La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Accident de snowboard mortel dans l’Oberland bernois

Keystone-SDA

Un snowboardeur de 40 ans a été victime d'un accident mortel samedi dans la station de ski de Saanersloch, dans l'Oberland bernois. Pour des raisons encore inconnues, l'homme est entré en collision avec un élément de balisage. Il est décédé place.

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit peu après 10h35, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise. L’homme descendait sur une piste balisée depuis la station Saanersloch en direction de la station intermédiaire lorsqu’il a percuté un élément de balisage, pour des raisons encore inconnues.

Après sa chute, le snowboarder est resté inanimé au sol. Les personnes qui l’accompagnaient ainsi que d’autres présentes lui ont prodigué les premiers soins et ont alerté les secours. Malgré les efforts de réanimation, le snowboardeur est décédé sur place. La victime est un Suisse domicilié dans le canton de Fribourg, précise la police.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.

