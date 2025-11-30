Adoption en votation populaire du budget de la Ville de Bienne

Keystone-SDA

Le corps électoral biennois a accepté dimanche par 82% des votants le budget 2026 qui présente un résultat équilibré au compte général grâce à des prélèvements sur des réserves. Présenté comme un budget de transition, ce projet n'intègre aucune hausse d'impôts. La participation s'est élevée à 31,6%.

(Keystone-ATS) C’est par 7758 voix contre 1702 que les citoyens ont accepté le budget, a indiqué la chancellerie municipale. Pour parvenir à présenter un résultat équilibré au compte général, le Conseil municipal biennois a puisé pour 22 millions de francs dans le financement spécial «gains comptables».

Le budget 2026 s’inscrit dans un contexte financier marqué par des charges croissantes et des incertitudes économiques. Comme les budgets 2024 et 2025, le budget 2026 intègre des mesures visant à assainir les finances dans le cadre du projet «Substance 2030».

De nouvelles mesures d’économie, comme une augmentation du taux d’imposition, seront intégrées dans le cadre du budget 2027.