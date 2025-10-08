En quoi les restrictions d’accès à Internet vous affectent-elles?
Les coupures et pannes d’Internet peuvent perturber la vie quotidienne, menacer la sécurité, fausser les élections et nuire à l’économie.
De nos jours, d’importantes restrictions Lien externesont imposées, par exemple en Chine, où Google, Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux sont bloquées; en Iran, qui a coupé l’accès à Internet et interdit les réseaux sociaux pendant la guerre Iran-Israël en 2025; en Russie, où les autorités ont renforcé le contrôle des sites et des réseaux privés virtuels (VPN) permettant de masquer une adresse IP après l’invasion de l’Ukraine.
En 2022, Freedom HouseLien externe estimait que dans 76 % des pays du monde, des personnes avaient été arrêtées ou emprisonnées pour ce qu’elles avaient publié en ligne.
Avez-vous été confronté à des interdictions, des blocages ou des coupures ? Quel impact cela a-t-il eu sur vous? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.
