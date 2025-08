Pas seulement des hommes – les femmes du mouvement d’Helsinki

J'explore les relations internationales avec un accent sur la Suisse, mène des enquêtes journalistiques et réalise des interviews profondément personnelles sur les sujets les plus complexes. Plus de 25 ans d'expérience dans le journalisme. Diplômé de la Faculté de journalisme de l'Université d'État de Moscou et de l'Institut français de presse à Paris. Ancien animateur de télévision et de radio en France et en Russie. Auteur publié, mon livre est conservé à la British Library, à la bibliothèque de l'Université de Cambridge, au Sénat des États-Unis, etc. Réalisateur de films documentaires. J'ai interviewé des présidents et des rock stars.