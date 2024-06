Alain Berset veut rendre le Conseil de l’Europe plus visible

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Alain Berset, nouveau secrétaire général élu du Conseil de l’Europe, veut redonner de la visibilité à l’organisation. Aujourd’hui plus que jamais, il faut un engagement politique plus fort pour garantir la démocratie et l’Etat de droit.

“Certains reculs des conditions dans lesquelles la démocratie peut s’exprimer sont préoccupants”, a déclaré Alain Berset lors d’une conférence de presse mercredi à Strasbourg, au lendemain de son élection à la tête de l’institution. Le Conseil de l’Europe doit retrouver un poids politique pour réaffirmer les valeurs communes à toute l’Europe.

L’ancien conseiller fédéral veut renforcer l’action politique et miser sur un réseau fort pour que l’organisation regagne en visibilité. Il est important que le travail au service du droit soit beaucoup plus présent sur le plan national et international. “Car sans démocratie, il n’y a pas d’Etat de droit, et sans Etat de droit, il n’y a pas de respect des droits de l’homme”, a-t-il dit.