Allemagne: le marché des voitures électriques s’effondre en août

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Le marché automobile en Allemagne a de nouveau chuté en août. Il a été plombé par l’effondrement des ventes de voitures électriques qui ont enregistré leur plus forte baisse sur un an, reflet d’un effet de base et d’une conjoncture particulièrement morose.

Au total, 197’322 voitures ont été immatriculées en Allemagne, soit 27,8% de moins qu’un an plus tôt, a indiqué mercredi l’Agence fédérale pour l’automobile (KBA) dans un communiqué. Le marché de l’électrique a plongé de 68,8%, avec seulement 27’024 voitures électriques écoulées, par rapport à un très bon mois d’août l’année dernière.

Après l’annonce de la suppression de la prime d’achat pour les véhicules commerciaux pour septembre l’an dernier, la demande pour les voitures électriques avait explosé en août. Les ventes avaient atteint un pic, avec 86’649 voitures électriques vendues. “La chute actuelle n’est donc pas totalement surprenante, mais elle est néanmoins très violente”, commente André Schmidt, président de la fédération des constructeurs automobiles internationaux (VDIK)

En août, les voitures électriques ont représenté seulement 13,7% des parts de marché, loin derrière la moyenne 2023, supérieure à 18%. Ce marché s’écroule depuis un an en Allemagne, sur fond de suppression des aides à l’achat par le gouvernement.

La chute des immatriculations s’est également répercutée sur presque tous les types de motorisation, hybrides (-1,5%), essence (-7,4%) et diesel (-24,4%). “Le déclin de plus d’un quart du volume de voitures particulières sur l’ensemble du marché est un coup dur pour l’industrie automobile”, souligne le président de la VDIK.

Les ventes sont inférieures de 37% au niveau d’août 2019 avant la pandémie de Covid 19 et la guerre en Ukraine. “Et il y a actuellement très peu de choses qui suggèrent que la situation va s’améliorer”, commente Jan Miller, analyste du cabinet EY.