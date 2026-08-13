APG SGA acquiert les espaces publicitaires d’ESH Medias

Keystone-SDA

Partager

Le spécialiste de la publicité en extérieur APG SGA acquiert les espaces d'affichage numériques et analogiques de l'éditeur romand ESH Médias. Les contours financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette collaboration permet à Impactmedias, la régie publicitaire du groupe ESH Médias, d’accéder à l’ensemble des supports de publicité extérieure d’APG SGA en Suisse romande, selon un communiqué diffusé jeudi en début de soirée.

Cela représente plus de 11’000 espaces publicitaires analogiques et 350 espaces numériques dans les rues et sur les places, dans les gares et dans les stations de montagne. A cela s’ajoutent 19’000 espaces publicitaires analogiques et 903 espaces numériques supplémentaires dans et sur les transports publics.

«Impactmedias pourra ainsi proposer à ses annonceurs locaux et régionaux une offre de publicité extérieure complète étendue à l’ensemble de la Suisse romande», peut-on encore lire.

De son côté, en rachetant Horizon, la marque d’affichage d’ESH Médias, APG SGA espère développer sa présence en Suisse romande, en améliorant sa couverture sur les marchés locaux de la région.