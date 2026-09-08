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APG SGA remporte le contrat publicitaire de transN

Keystone-SDA

APG SGA a remporté l'appel d'offres pour la commercialisation des surfaces publicitaires analogiques du transporteur neuchâtelois transN. Le contrat, d'une durée de cinq ans, débutera le 1er janvier 2027.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’exploitant genevo-zurichois de surfaces d’affichage a obtenu la meilleure évaluation sur les trois critères d’adjudication, à savoir l’offre commerciale, la qualité des prestations et l’aptitude du soumissionnaire, a-t-il indiqué mardi. L’appel d’offres portait sur l’ensemble des surfaces publicitaires de la flotte de TransN, ainsi que sur sept surfaces au format F12 et quatre surfaces au format F4.

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