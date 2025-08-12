La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Après l’UE, Berne vise le pétrole russe avec de nouvelles sanctions

Keystone-SDA

La Suisse renforce ses sanctions contre la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les mesures visent la manne pétrolière russe. L'Union européenne (UE) a approuvé ce même paquet de sanctions, le 18e depuis le début de la guerre, à la mi-juillet.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au total, 14 nouvelles personnes physiques et 41 nouvelles entreprises et entités se retrouvent sous le coup des sanctions, a indiqué mardi le Département fédéral de l’économie (DEFR) dans un communiqué. Il s’agit notamment d’entreprises russes et internationales gérant des navires de la flotte fantôme, de négociants de pétrole brut russe et de fournisseurs du complexe militaro-industriel russe, y compris dans des pays tiers.

En outre, 105 nouveaux navires sont soumis à de vastes interdictions d’achat et de vente, ainsi que de recours à des services maritimes. Ce sont avant tout des tankers faisant partie de la flotte fantôme russe. Par ailleurs, le prix plafond du pétrole brut russe est abaissé à 47,60 dollars.

Les mesures entrent en vigueur mardi à 23h00, à l’exception du prix plafond.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision