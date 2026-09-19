La semaine en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
Avez-vous reçu votre matériel de vote pour les votations fédérales de dimanche prochain? Si vous n'avez pas encore voté, mieux vaut ne pas tarder à renvoyer votre enveloppe, sous peine de devoir mettre la main au portefeuille.
Comme nous vous le rapportions plus tôt cette année, les Suisses de l’étranger doivent parfois s’acquitter de frais d’envoi très élevés, pouvant atteindre les 100 francs, pour que leur bulletin parvienne à temps en Suisse.
Bonne lecture!
La session parlementaire d’automne, qui s’étend sur trois semaines, a débuté lundi. Depuis, les élus et les élues des deux Chambres n’ont pas chômé.
Dès lundi, le Conseil des États s’est penché sur l’accord de libre-échange avec le Mercosur, le bloc commercial sud-américain. Les parlementaires se sont entendus pour octroyer 517 millions de francs supplémentaires à l’agriculture suisse afin de rassurer les milieux paysans. Jeudi, les deux Chambres ont validé l’accord, qui devra toutefois vraisemblablement encore obtenir l’aval du peuple.
Mardi, le Parlement a adopté un contre-projet indirect à l’initiative visant à interdire l’importation de foie gras et recommande au peuple de rejeter le texte. Le même jour, il a également indiqué vouloir interdire l’importation et le commerce de fourrures issues de pratiques particulièrement cruelles.
Toujours mardi, le Parlement a approuvé un crédit de 3,4 milliards de francs en faveur de l’armée suisse. Environ 2,4 milliards sont destinés à l’acquisition de matériel militaire, 562 millions à des projets immobiliers et 394 millions constituent un crédit supplémentaire pour l’achat des avions de combat F-35.
Après des années de débats, les deux Chambres se sont accordées mercredi pour faire de l’assassinat l’une des infractions qui ne pourront bientôt plus être prescrites.
Jeudi, le Parlement a approuvé une enveloppe maximale de 20 millions de francs pour financer des accords d’indemnisation en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana. L’objectif est de parvenir à des règlements extrajudiciaires et d’éviter de longues procédures civiles.
Comme en moyenne quatre fois par an, les Suisses sont appelés aux urnes dimanche prochain, le 27 septembre, pour se prononcer sur deux objets fédéraux: l’initiative sur la neutralité et l’initiative sur la sécurité alimentaire. De nombreux autres objets cantonaux et communaux sont au programme.
Le débat sur la neutralité a largement éclipsé celui sur la sécurité alimentaire. Les deux textes devraient toutefois être nettement rejetés, selon les sondages.
Publié mercredi, le deuxième sondage de la SSR (dont Swissinfo fait partie) révèle que de nombreux électeurs et électrices craignent qu’une version plus stricte de la neutralité ne limite la coopération entre la Suisse et ses alliés en matière de défense.
Quant à l’initiative sur la sécurité alimentaire, qui vise à renforcer la production alimentaire indigène, à donner la priorité aux aliments d’origine végétale et à protéger les eaux souterraines, elle ne bénéficie plus que du soutien de l’électorat des Vert-e-s.
Le niveau de soutien aux deux initiatives, autour de 35%, est comparable en Suisse et parmi les Suisses de l’étranger, alors même que ces derniers soutenaient encore l’initiative sur la sécurité alimentaire il y a un mois.
Plus de 2800 emplois ont été supprimés dans les organisations internationales basées à Genève depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis.
Selon les chiffres publiés lundi par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ces organisations employaient 25’696 personnes en 2024. À son retour à la Maison-Blanche, en 2025, Donald Trump avait annoncé des coupes dans les financements américains destinés aux agences de l’ONU et aux ONG. D’autres pays lui ont ensuite emboîté le pas.
Près de deux ans plus tard, le nombre d’emplois est tombé à un peu moins de 23’000. Ce chiffre n’inclut toutefois pas les ONG. De nombreux emplois ont également été supprimés à l’étranger, notamment au sein de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Parallèlement, trois nouveaux États ont ouvert une mission diplomatique à Genève. Le nombre total d’organisations internationales est désormais de 29, soit une de plus qu’auparavant.
Les Suisses ne se lassent pas du train. L’an dernier, le rail a enregistré un nouveau record avec 23,7 milliards de voyageurs-kilomètres, contre 22,9 milliards en 2024.
Selon les données publiées mercredi par l’Office fédéral de la statistique, cette hausse de 3,2% s’inscrit dans une tendance de long terme. Entre 2015 et 2025, le volume du transport ferroviaire a progressé de 16,3%, malgré la pandémie de Covid-19, passant de 20,4 à 23 milliards de voyageurs-kilomètres, soit le transport d’une personne sur une distance d’un kilomètre.
Par rapport aux autres modes de déplacement, le rail reste toutefois loin derrière la route. D’après les données de 2024, le transport individuel motorisé, principalement la voiture, représentait 70,6% du marché total des transports. Le rail en constituait 17,2%, devant les déplacements non motorisés (5,9%) et les transports publics routiers tels que les bus et les trams (3,5%).
Au sein de l’ensemble des transports collectifs, qui comprend le rail, la route, les remontées mécaniques et les voies navigables, le train représente plus de 81% des voyageurs-kilomètres parcourus. Il confirme ainsi son rôle central dans les transports publics suisses.
La semaine à venir
Mardi, La Chaux-de-Fonds, première Capitale suisse de la culture, dévoilera son programme.
Jeudi s’ouvrira la 22e édition du Festival du film de Zurich. Parmi les stars hollywoodiennes attendues figurent notamment Naomi Watts, Andy García, Casey Affleck, Olivia Colman, Julianne Moore et Alexander Skarsgård. Le festival se poursuivra jusqu’au 4 octobre.
La traditionnelle Fête des vendanges de Neuchâtel se déroulera de vendredi à dimanche. Cette 99e édition aura pour thème «L’alchimie des sens».
Enfin, dimanche 27 septembre, les Suisses se rendront aux urnes pour se prononcer sur deux objets fédéraux: l’initiative sur la neutralité et l’initiative sur la sécurité alimentaire. De nombreux objets cantonaux et communaux sont aussi au programme.
Traduction de l’anglais vérifiée par Dorian Burkhalter
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