La semaine en Suisse

Pierre-André Page, président du Conseil national, a sonné la cloche marquant l’ouverture de la session d’automne du Parlement fédéral, lundi dernier à Berne.

La session parlementaire d’automne, qui s’étend sur trois semaines, a débuté lundi. Depuis, les élus et les élues des deux Chambres n’ont pas chômé.

Dès lundi, le Conseil des États s’est penché sur l’accord de libre-échange avec le Mercosur, le bloc commercial sud-américain. Les parlementaires se sont entendus pour octroyer 517 millions de francs supplémentaires à l’agriculture suisse afin de rassurer les milieux paysans. Jeudi, les deux Chambres ont validé l’accord, qui devra toutefois vraisemblablement encore obtenir l’aval du peuple.

Mardi, le Parlement a adopté un contre-projet indirect à l’initiative visant à interdire l’importation de foie gras et recommande au peuple de rejeter le texte. Le même jour, il a également indiqué vouloir interdire l’importation et le commerce de fourrures issues de pratiques particulièrement cruelles.

Toujours mardi, le Parlement a approuvé un crédit de 3,4 milliards de francs en faveur de l’armée suisse. Environ 2,4 milliards sont destinés à l’acquisition de matériel militaire, 562 millions à des projets immobiliers et 394 millions constituent un crédit supplémentaire pour l’achat des avions de combat F-35.

Après des années de débats, les deux Chambres se sont accordées mercredi pour faire de l’assassinat l’une des infractions qui ne pourront bientôt plus être prescrites.

Jeudi, le Parlement a approuvé une enveloppe maximale de 20 millions de francs pour financer des accords d’indemnisation en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana. L’objectif est de parvenir à des règlements extrajudiciaires et d’éviter de longues procédures civiles.