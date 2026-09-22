Photo du jour
La salle du Conseil national où les élus et les élues siègent à l’occasion de la deuxième semaine de la session d’automne du Parlement, qui se poursuit jusqu’au 2 octobre.
Les plus lus
Archive - Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.