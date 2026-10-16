Photo du jour
On dirait un paysage recouvert de neige, mais il s’agit en réalité du Lago Bianco, au col de la Bernina. Pour le voir de ses propres yeux, il faut se lever tôt: la photo a été prise aux premières lueurs du jour.
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